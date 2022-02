De ce s-a rupt grupul Divertis? Toni Grecu, adevarul dupa 14 ani! "Ca în orice căsnicie, când nu mai ai satisfacții, îți vezi de cale"

In articol:

Toni Grecu a vorbit despre grupul "Divertis" și cum au ajuns să se separe, în 2008. Deși presa a relatat la acel momente că umoristul ar fi fost de vină, potrivit declarațiilor fostilor colegi, Toni Grecu spune adevărul după 14 ani.

De ce s-a rupt grupul "Divertis"

Doru Antonesi a dat de înțeles, cu ani în urmă, că Toni Grecu ar fi marele vinovat de destrămarea grupului "Divertis". Umoristul nu a dorit să-i dea replică, însă a recunoscut că nu i-au picat bine aceste comentarii la momentul respectiv.

"Nu pot să spun că m-au rănit, nici că am vibrat foarte tare la ele emoțional. Asta e viața, mergem înainte. Eu sunt conștient de lucrurile bune sau proaste pe care le-am făcut, mi le asum, asta e. Aș avea lucruri de comentat, dar nu o fac dintr-un mare respect pentru brandul "Divertis" la care țin foarte mult. Chestiile care sunt între oameni sunt trecătoare. Nu contează nimic din poveștile cine a plecat, de ce a plecat. Regret că nu am mai performat... cumva patinam, nu mai scoteam nimic, contextul nu mă mai ajuta în niciun fel.

Am simțit nevoia să deschid o fereastră și să ies în lume.", a declarat Toni Grecu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Toni Grecu își asumă unele greșeli pe care le-a făcut, însă consideră că destrămarea s-a produs fără să existe vreo vină. Deși Denise Rifai i-a relatat declarații din presă ale foștilor colegi, Toni Grecu a spus că nu are resentimente față de cineva.

"Așa i-a fost momentul și așa i-a fost destinul. Nu am niște răspunsuri prea sofisticate. Ca în orice căsnicie, dacă la un moment dat vezi că nu prea mai ai cine știe ce satisfacții din treaba asta, mai bine îți vezi de cale.

Marele regret al lui Toni Grecu

Cam asta a fost. Nu am ce povești să fac. Un lucru este clar, nu am niciun fel de resentimente față de nimeni și niciun fel de critici nimănui. Îmi asum și părțile bune și părțile proaste. Am făcut și greșeli din orgoliu, dar nu atât de multe, dar am făcut, dar nu neapărat pe zona asta profesională. Noi nu trăim doar ca să muncim, mai avem și alte lucruri de făcut pe lume.", a mărturisit Toni Grecu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

De asemenea, Ioan Gyuri Pascu declara că a părăsit "Divertis" din cauza lui Toni Grecu. Nu a dorit să comenteze, pentru că marele regret al lui Toni Grecu este că fostul său coleg a părăsit această lume.

"Nu am fost certat niciodată cu nimeni. Că nu vorbim cum vorbeam înainte, asta e viața. Cu Gyuri am un mare regret că a părăsit lumea asta. Este unul dintre marile mele regret. Eu personal îi datorez imens, multele momente excepționale pe care mi le-a oferit pe scenă. E un artist excepțional și nu știu dacă România va mai avea un talent de anvergura lui în zona asta de comedie. Ce a spus el acolo nu am cum să comentez, e undeva deasupra și știe el mai bine.", a spus Toni Grecu în emisiunea lui Denise Rifai.