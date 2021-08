De ce s-a supărat, de fapt, Viviana Sposub pe George Burcea? Care a fost motivul pentru care frumoasa șatenă a șters toate pozele cu iubitul ei? "Nu a mai vrut nici să-i răspundă la telefon"

George Burcea și Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram] 08:46, aug 20, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Recent, vedeta de televiziune a șters toate fotografiile cu George Burcea, semn că nici nu vrea să mai audă de el. Șatena s-ar fi supărat foarte tare pe bărbat și nu i-ar mai fi răspuns nici măcar la telefon, după cum declară apropiați al celor doi.

Ce a scos-o din minți pe Viviana Sposub?

Când toată lumea credea că totul este perfect între ei, relația dintre George Burcea și Viviana Sposub a început să scârțâie, la un an după ce și-au declarat dragostea și au decis să formeze un cuplu, în urma emisiunii la care au participat. Se pare că lucrurile sunt destul de serioase, căci asistenta tv, pe lângă ștergerea fotografiilor, a încetat și să-l mai urmărească pe rețelele de socializare pe iubitul ei, lucru care i-a făcut pe fani să se gândească la o posibilă despărțire.

Surse apropiate celor doi au și dat o explicație pentru ruptura dintre cei doi îndrăgostiți și au declarat pentru Playtech.ro că totul ar fi început de la o petrecere pe care George a dat-o cu băieții, care s-a întins până a doua zi dimineața, ceea ce a supărat-o groaznic pe Viviana: "Ea (n.r. Viviana Sposub) s-a supărat dintr-o dată, nu știe nimeni ce s-a întâmplat între ei, însă se zvonește că totul ar fi plecat de la o petrecere la care a fost George. O petrecere numai cu băieții, care s-a întins până a doua zi de dimineață. Viviana s-ar fi supărat foarte tare și nu a mai vrut nici să-i răspundă la telefon, l-a blocat și pe telefon, pe WhatsApp, peste tot. George însă nu renunță cu una, cu două, la ea. Face pressing ca ea să îi mai dea o șansă. O copleșește cu gesturi romantice, cu declarații de dragoste publice, cu mici daruri. Orice pentru ca ea să treacă peste ce s-a întâmplat și să se întoarcă la el. Momentan însă, Viviana este de neclintit.", au declarat apropiații cuplului, pentru sursa citată.

George Burcea și Viviana Sposub[Sursa foto: Instagram]

George Burcea îi declară Vivianei dragostea peste tot

Chiar dacă tânăra a șters orice legat de iubitul ei, George nu se lasă bătut și îi declară dragostea șatenei peste tot.

Recent, într-un interviu pentru Cancan.ro, fostul soț al Andreei Bălan a mărturisit că Viviana nu a lipsit o secundă de lângă el în ultimul an și l-a susținut la fiecare pas, fiindu-i aproape neîncetat: "Să-mi dea Dumnezeu putere și sănătate să le duc pe toate. Și cred că am atât din partea Lui, cât și din partea Vivianei, căreia îi mulțumesc și o iubesc enorm și care timp de un an n-a lipsit o secundă din viața mea, iar, pe lângă asta, m-a susținut din toate punctele de vedere. Un partener cu care să împărtășesti fiecare gând, trăire, sentiment pe care-l ai este esențial în dezvoltarea ta ca om și artist, în acest caz, iar ea a făcut acest lucru la 110%.", a declarat George Burcea pentru sursa amintită.