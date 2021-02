De ce s-au despărțit Ricardo și Deea de la Puterea Dragostei, după mai bine de un an de relație! Primele declarații: „Au fost reproșuri zilnice”

In articol:

Într-un vlog publicat pe pagina lui de Youtube, Ricardo, fostul concurent de la Puterea Dragostei, a făcut dezvăluiri neaștepate despre despărțirea de fosta lui iubită. El și Deea păreau un cuplu fericit, filmau deseori vlog-uri și chiar ajunseseră să se mute împreună, așa că separarea lor a fost o surpriză neplăcută pentru fani.

Inițial nu a spus prea multe despre acest subiect, dar recent a făcut câteva mărturisiri.

Aflat în mașină cu Amy, abonata care a câștigat 24 de ore cu el în mașină, Ricardo Filip de la Puterea Dragostei a vorbit deschis depsre perioada prin care trece acum, după ce relația lui cu Deea s-a încheiat.

„E un subiect mai delicat ăsta. Am fost cu fosta mea prietenă, Andreea, un an și ceva, dar a fost să nu mai fie. Ciudat sună. E foarte dificil. După ce stai cu cineva un an jumate e greu pentru că te obișnuiești cu persoana”, a spus Ricardo Filip de la Puterea Dragostei.

De ce s-au despărțit Ricardo și Deea de la Puterea Dragostei?

„E greu pentru că te obișnuiești cu persoana. De două săptămâni ne-am despărțit. Tot ne certam și până la urmă am zis că cel mai important este să fim fericiți. Dacă nu mai suntem fericiți în relația asta, să fim fericiți separat. Mie îmi place să rămân prieteni cu o persoană după ce mă despart. Dar nu prea am rămas prieteni. La noi nu a fost un motiv exact de despărțire, un motiv anume. Au fost mai multe reproșuri zilnice, ei nu îi coneveneau unele lucruri, mie nu îmi conveneau unele lucruri și…

Nimeni nu-i perfect, dar încerc să fac persoana de lângă mine să fie fericită, asta e cel mai important. Nu îmi place să cauți vinovați. E mai ușor să treci peste când ieși cu prieteni, când discuți, când nu te închizi în tine. Tot răul e și spre bine câteodată, poateși ei o să îi fie mai bine. Poate așa e mai bine, poate o să găsească pe cineva după felul ei. Dacă pentru ea nu am mai fost bun, e decizia ei”, a spus Ricardo de la Puterea Dragostei în vlog-ul pe care l-a filmat alături de Amy, abonata sexy care a câștigat 24 de ore împreună cu el.