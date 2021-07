De ce seamănă atât de bine Fulgy cu Dan Bursuc! Ipoteza bizară lansată de fostul impresar al lui Salam: ”Du-te și fă-i analizele”!

In articol:

Florin Georgescu, cunoscut în lumea lăutarilor sub numele de Bamboo a făcut o glumă ciudată pe contul lui de socializare, pornind de la asemănarea pe dintre Fulgy și impresarul Dan Bursuc. Fostul impresar al lui Florin Salam a scris că lui Fulgy ar trebui să i se facă analizele, pentru a se verifica dacă nu cumva este fiul lui Bursuc, pentru că ”e bucățică” din acesta.

Florin Bamboo, către Bursuc: ”Felicitări, Dane”

”Dan Bursuc... Felicitări, Dane, are toate ”arfele” lui Bursuc. ”Ștocar” de meserie. E tot chipul tău. Băi, fraților, toate ”arfele” lu tac-tu Bursuc le ai, Fulgy. Vioricooo, tare cuminte ai mai fost! Să moară tata de nu e copilul tău. Du-te și fă-i analizele... Vă pupă Bamboo. Frații mei lăutari... Fratele meu, Bursuc, mai are un copil”, a scris Florin Bamboo într-o postare publică pe contul lui de socializare.

Dan Bursuc a fost acuzat de Fulgy că a violat-o pe Margherita

"Gluma" lui Bamboo vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru Clejani, la doar câteva săptămâni după ce Fulgy l-a acuzat pe Dan Bursuc că i-a violat sora, pe Margherita. ”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențabil, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a spus Fulgy. Acuzația extrem de gravă a fost făcută pe când Fulgy se afla în arest la domiciliu, după ce i-a smuls telefonul unui jurnalist. Dan Bursuc i-a răspuns doar că nu are ce discuta cu ”un prăjit”.

Fulgy aduce puțin cu Dan Bursuc

Bamboo a vrut să-i facă statuie lui Salam în Spania

Florin Georgescu alias ”Bamboo” a fost mult timp unul dintre cei mai cunoscuți impresari români din Spania. Bărbatul este extrem de popular printre maneliști, cu care are o relație foarte bună.

Florin are și o cafenea în Spania, de la care a împrumutat porecla: Bamboo.

Cu 7 ani în urmă, Florin Georgescu a ajuns pe prima pagină a publicațiilor din România după ce și-a anunțat intenția de a-i ridica o statuie lui Florin Salam în Spania. La vremea respectivă, el se ocupa de toate angajamentele cântărețului în Spania, Italia și Germania.

Florin Bamboo, alături de Florin Salam

”Florin Salam este un om de valoare în rândul iubitorilor de manele. Am dat deja comandă și o parte din bani pentru ca oamenii să se apuce de lucru. Statuia va fi făcută din porțelan sau marmură neagră și costă în jur de 12.000 de euro. Valoarea lui Florin Salam este însă mult mai mare, nu e poate măsura în bani”, spunea Florin Bamboo, în urmă cu 7 ani. Între timp, acesta a abandonat planul iar statuia nu a mai fost constuită niciodată.