Fulgy și-a publicat numărul de telefon! Fiul Clejanilor a primit un val de mesaje

08:53, iul 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

Fulgy este unul dintre personajele momentului în showbiz-ul din România. Tânărul în vârstă de 23 de ani a atras atenția oamenilor legii, cât și a presei, după ce a fost prins sub influența stupefiantelor la vola. De atunci, el a avut mai multe ieșiri agresive la adresa mai multor persoane, inclusiv propria lui familie.

Pe pagina sa de Instagram, Fulgy a rămas la fel de activ cu urmăritorii lui. Recent, el a recurs la un alt gest care i-a șocat pe mulți.

Fulgy și-a făcut public numărul de telefon și i-a anunțat pe urmăritorii lui că are nevoie de cineva care îl poate ajuta să facă o aplicație. „Ăsta e numărul meu! Am nevoie de cineva la IT sau un puști ca mine, care știe chestii, să mă ajute cu aplicația”, a anunțat fiul Clejanilor, la InstaStory.

Fulgy și-a publicat numărul de telefon [Sursa foto: Instagram]

Ulterior, el a postat mai multe videoclipuri în care arată că primește o avalanșă de mesaje pe Whatsapp și este sunat încontinuu pe telefon. „Sunt sunat și apelat non-stop. Așa că, dacă vreți să vă răspund pe Whatsapp, nu mă mai sunați și lăsați-mă să vă scriu!”, a mai spus tânărul.

Fulgy și-a făcut public numărul de telefon, iar mesajele continuă să vină [Sursa foto: Instagram]

Fulgy, mesaj controversat pe Instagram

Fulgy a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Instagram, în care a criticat sistemul actual din România. El a mai mărturisit că vrea să se mute în Miami.

„După ce se termină tot, circul ăsta, mass media, poliție, vă promite fratele că vostru că își bagă p*** în toată România asta și toți cetățenii ăștia inculți, suntem corupți, gropi în stradă și jeg de oameni.

Direct la Miami am plecat, adio România! Îmi pare rău că m-am născut aici, în ultimul loc de pe fața pământului, ca țară, ca oameni!

Mulțumesc lui Dumnezeu că am și eu aproape un milion de euro la 23 de ani! Iar familia mea știți bine că suntem milionari! Să dea Dumnezeu să crăpați toți din România, săraci, amărâți, inculți și obraznici...” Citește continuarea AICI.