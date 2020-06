In articol:

Sorana Cîrstea nu se oprește din a o înțepa pe colega sa, Simona Halep. Tenismena de pe locul 2 în clasamentul WTA nu va juca în meciul din Fed Cup dintre România și Canada, iar Sorana a dat o replică acidă înainte de meci: “România nu stă în Simona Halep!”. Cele două sportive nu au fost niciodată considerate prietenie, dar deja s-a ajuns la cometarii sarcastice.

Replicile acide ale Soranei Cîrstea, aderesate Simonei Halep

În 2014, tânăra Simona Halep se pregătea să joace prima finală de Grand Slam din carieră, la Roland Garros ,pe care din păcate a pierdut-o în fața Mariei Șarapova. Un post de televiziune a dorit să realizeze un material cu celelalte jucătoare de tenis din România, care să-și arate susținerea și admirația pentru Simona. În fața acestei propuneri Sorana Crîstea a găsit un motiv destul de... neașteptat, pentru a-și motiva neputința de a lua parte la filmări.

„Nu pot să-i urez succes, nu sunt în ţară”, a fost răspunsul celei care ajunsese doar până în sferturile de finală ale competiţiei respective. Puși în fața refuzului Soranei, jurnaliştii i-au propus tenismenei participarea măcar cu un mesaj audio, însă jucătoarea de 27 de ani a refuzat din nou, folosind acelaşi motiv.

Sorana Cîrstea lovește din nou

În toamna anului 2017 Simona a cules roadele muncii sale: a primit titlul WTA ce o clasează pe locul 1 în topul celor mai bune jucătoare.

„N-am apucat s-o felicit încă pe Simona. Am avut program încărcat şi n-am avut timp. O să îi strig ceva de la balcon, probabil, că tot suntem vecine”, este declarația pe care a făcut-o Sorana Cîrstea, aflată in Austria, la Linz, cu privire la performanţă lui Halep, care a devenit numărul 1 mondial.

Simona Halep nu a fost felicitată de colega sa semi-finalistă Sorana, aflată pe locul 75 în WTA, însă a primit aprecieri din partea marii sale rivale, Serena Williams, ce deține 23 de titluri de Grand Slam!

Continuân declarațiile, Sorana a mai afirmat: „A fost un an incredibil. Din punctul meu de vedere, nivelul a fost foarte ridicat. Toată lumea din top 100 joacă atât de bine şi, în zilele noastre, este imposibil să ai un meci uşor. De când Serena Williams a rămas însărcinată, toată lumea a avut oportunitatea de a-şi arăta tenisul şi să fie mai încrezătoare. Din punctul meu de vedere, Muguruza a avut un an incredibil şi a meritat să fie numărul 1. Ostapenko şi Stephens au avut momente minunate şi au jucat incredibil la Roland Garros şi US Open. A fost un an incredibil şi a adus foarte multe pentru tenisul feminin”, fiind citată de impact.ro