Oficial, putem spune ca pregatirile pentru Valentine’s Day au intrat pe ultima suta de metri. Daca vrei sa iti surprinzi jumatatea si sa luati cina in locul vostru preferat, ar fi bine sa faci rezervare de pe acum sau cel putin. La fel si in cazul in care vrei sa iti petreci aceasta zi la munte, in compania ei. Unele hoteluri ofera chiar pachete promotionale pentru Valentine’s Day, asa ca iti recomandam sa profiti de ele.

Orice ai alege pentru aceasta zi minunata in care este sarbatorita iubirea, nu uita si de cele mai frumoase cadouri simbolice: florile! Iar daca nu ai timp sa cumperi, iti recomandam sa apelezi la o florarie online de lux si nu vei regreta. In continuare, o sa iti prezentam cateva idei de flori de Valentine's Day de la Maison d'Or pe care le poti darui fara regrete!

Vrei sa alegi cadouri simbolice pentru aceasta zi speciala? Atunci alege o Cutie Inima Cu 23 Trandafiri Rosii, Praline Inima Si Ursulet - Midi Valentine's Day. In primul rand, trandafirii rosii sunt cele mai potrivite flori pentru aceasta zi, deoarece simbolizeaza iubirea si pasiunea. Iti garantam ca nu vei da gres daca ii vei darui iubitei sau sotiei astfel de trandafiri. Pe langa trandafiri, usuletul de plus va fi un cadou frumos si haios, iar pralinele de ciocolata in forma de inima vor indulci ziua cu romantismul lor.

In cazul in care vrei sa ii daruiesti iubitei doar flori (pentru ca i-ai pregatit deja alte surprize) bineinteles ca alegerea perfecta ar fi tot trandafirii rosii. Asa ca iti recomandam o Cutie Inima 33 Trandafiri Rosii. Acestia sunt alesi astfel incat sa arate perfect si sunt asezati intr-o cutie deosebita, realizata din carton elegant, premium, decorata cu o panglica rosie din satin. Acest aranjament floral are avantajul de a rezista mai mult, datorita modului de ambalare: la baza cutiei exista un burete imbibat cu ,,vitamine” pentru flori si substante ce le ajuta sa se pastreze in cea mai buna forma mai mult timp.

Dupa cum stii si tu, dupa Valentine’s Day, mai este foarte putin si oficial, vine primavara. Asa ca poti sa iti surprinzi iubita si sa ii daruiesti un Buchet De Flori Cu Lalele Roz Si Antirrhinum. Lalelele sunt disponibile doar o mica parte din an, asa ca profita de orice ocazie pentru a le darui. Sunt flori gingase, se numara printre ,,vestititorii primavarii” si sunt considerate flori ale iubirii, la fel ca si trandafirii. In plus, acesta buchet contine si o hortensie roz, care este simbolul casniciei.

Daca timpul nu iti permite sa cauti un cadou ideal pentru Valentine’s Day, iti recomandam sa ii daruiesti jumatatii tale o Cutie Cu Hortensie, Lisianthus, Lalele, Lumanare Parfumata, Balon In Forma De Inima Si Baileys Chocolat Luxe. Aceasta este deosebit de frumoasa si contine tot ce ai nevoie pentru a sarbatori alaturi de sotie sau iubita Valentine’s Day: flori care sa incante privirea, o lumanare parfumata deosebita, un balon in forma de inima si un lichior de ciocolata delicios.

Si ultima recomandare din aceasta serie este o Cutie Cu Minirosa, Lisianthus, Hortensie, Trandafiri Rosii, Bottega Gold Prosecco, Lumanare Parfumata Si Baloane In Forma De Inima. Suntem convinsi ca iubitei sau sotiei tale o sa ii placa in special hortensiile roz din acest aranjament floral, dar si micile cadouri care il insotesc.

Am vrea sa stim ce ai alege pentru Valentine’s Day dintre aceste aranjamente florale!