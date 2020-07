Premiera reality show-ului matrimonial, in care telespectatorii i-au putut cunoaste pe concurentii celui de-al treilea sezon, sapte fete si sapte baieti, a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste o jumatate de million de romani din intreaga tara. Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a fost lider absolut de audienta cu prima parte a reality show-ului “Puterea Dragostei”, difuzata in intervalul orar 11:00 – 12:00.

Luni, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a fost lider de piata, cu 3,0% rating si 19,5% cota de piata, pe targetul National, 1,9% rating si 19,5% cota de piata, pe targetul Comercial, si 2,1% rating si 14,7% cota de piata, pe targetul All Urban.

Minutul de maxima audienta, atins la 11:56, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 715.000 de fani ai emisiunii “Puterea Dragostei”.

Toate detaliile despre concurentii celui de-al treilea sezon “Puterea Dragostei”, sapte fete si sapte baieti, are au raspuns afirmativ provocarii de a-si gasi sufletul pereche, in Casa Puterea Dragostei le puteti afla accesand linkul https://www.kanald.ro/cine-sunt-concurentii-celui-de-al-treilea-sezon-al-reality-show-ului-matrimonial-puterea-dragostei-20094872.