Debutul lui Ianis Hagi la Alaves a întârziat să apară! Românul nu a fost ales nici măcar pe banca de rezerve pentru meciul cu Getafe

In articol:

Cu o oră înainte de startul partidei, staff-ul de la Deportivo Alaves și-a anuntat echipa de start, dar și rezervele, iar Ianis Hagi nu figura nici măcar pe banca de rezerve a bascilor.

Românul nu a fost ales nici măcar pe banca de rezerve pentru meciul cu Getafe

Alegerea făcută de cei de la Deportivo Alaves i-a surprins pe toți, dat fiind faptul că formația a anunțat în dimineața de luni, 28 august, că proaspătul sosit de la Glasgow Rangers, Ianis Hagi, va îmbrăca tricoul cu numărul 10 și va face parte din lotul pentru partida cu Getafe.

Cu toate acestea, se pare că explicația absenței lui Ianis Hagi ar fi mult mai simplă. Clubul nu a reușit să îl înregistreze oficial în timp util pe internaționalul român, fapt confirmat ulterior și de site-ul oficial al ligii.

Bascii au intrat în noul sezon din La Liga cu un eșec împotriva celor de la Cadiz, cedând cu 0-1, dar au bifat în cea de-a doua etapă o victorie importantă în fața unui club puternic, Sevilla, scor final 4-3.

Citește și: Noul star al lui Real Madrid, Jude Bellingham, a uitat-o pe fosta iubită, Asantewa Chitty! Internaționalul englez s-a afișat într-un club din San Tropez cu alte femei

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum au fost surprinși Kanye West și Bianca Censori. Criticii săi fac apel ca artistul și „soția sa” să fie închiși| FOTO- stirileprotv.ro

Ianis Hagi [Sursa foto: Instagram Ianis Hagi]

Citește și: Dragoș Militaru s-a despărțit de Chindia după 3 partide! Cum a fost demis tehnicianul: „Felicitări pentru victorie, trebuie să plecați!”

Ce a avut de spus Cosmin Contra despre acest transfer

Cosmin Contra a trecut și el pe la Alaves și a petrecut două sezoane la acest club, în 2001 fiind vândut la AC Milan în schimbul importantei sume de 7 milioane de euro. În ultima partidă disputată în tricoul formației basce, fostul fundaș dreapta a jucat finala Cupei UEFA împotriva lui Liverpool, pierdută dramatic după prelungiri, scor final 4-5.

Fostul tehnician al naționalei României este convins că acest campionat al Spaniei i se potrivește de minune lui Ianis Hagi și declară că fiul „Regelui” se va adapta rapid și va face o figură frumoasă.

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Brânză de oaie... doar cu numele. Cum recunoaștem falsurile de pe piață? Producător din Sibiu: ”Atenție la preț, gust și culoare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Alexandru Ciucu, prima reacție după ce instanța a decis ca fiicele sale să rămână cu Alina Sorescu: "Trebuie să-mi fie bine și mie ca să fac asta"- radioimpuls.ro

„Eu întotdeauna am zis, inclusiv când eram la echipa națională, că lui Ianis Hagi i se potrivește cel mai mult campionatul spaniol. Am văzut calitățile pe care le are Ianis și i se potrivește cel mai mult. Cred că este un transfer bun. Acum depinde de el cât de repede se poate integra în echipă și să fie titular. Eu cred că va fi titular la calitățile pe care le are.

Sigur îi va plăcea acolo, în Vitoria. Oamenii sunt foarte apropiați de echipă. E o echipă iubită, cu un stadion cochet. Se va simți bine acolo. Îl vor primi cu brațele deschise. Orașul îi va plăcea foarte mult. Sfatul meu e să fie serios, el e deja, dar să dea cel mai bun randament, iar oamenii îl vor iubi.

Cred că se va acomoda foarte bine. Este o echipă cu suporteri care sunt aproape de jucătorii. Oamenii iubesc această echipă, jucătorii, astfel că acomodarea lui la oraș și la fotbalul spaniol va fi foarte ușoară. Îi doresc multă baftă, îi doresc să ducă numele românilor la fel de bine cum am făcut-o toți cei care am fost pe la această echipă”, a declarat Cosmin Contra, pentru Sport.ro.