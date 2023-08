Dragoș Militaru s-a despărțit de Chindia după 3 partide! Cum a fost demis tehnicianul: „Felicitări pentru victorie, trebuie să plecați!”

In articol:

Tehnicianul în vârstă de 33 de ani a dezvăluit cum a fost anunțat că este demis de către președintele Andrei Cordoș, și a ținut să comenteze declarațiile directorului tehnic Renzo Rossi, care a afirmat că stilul său dura prea mult să fie implementat în echipă și că nu era dispus să accepte sugestii din exterior.

Declarația lui Dragoș Militaru

„Nu se poate să nu fie lipsuri. Abia în cantonament am avut 80% din lot, dar tot apăreau jucători și după prima etapă, și după a doua, nici când am plecat nu era lotul completat.

Noi (n.r. staff-ul tehnic și cel administrativ) n-am mai lucrat împreună și e normal să nu fim pe aceeași lungime de undă tot timpul. Eu am spus ascult orice părere, dar nu aș vrea să deranjeze dacă argumentele mele tehnice nu sunt ca ideile lor, nu înseamnă că vreau să fac numai ca mine. Ar trebui să primeze argumentele mele, de-asta am fost adus acolo. Erau întâlniri săptămânale despre echipă. S-a lucrat mult pe partea tehnică și pe cea administrativă, erau foarte multe lucruri de făcut.

Ideile mele probabil nu erau înțelese corect sau s-a înțeles greșit că vreau să fac ca mine.

Lucrurile nu erau puse la punct în cadrul echipei. Erau și foarte multe lucruri bune care se întâmplau, care trebuiau perfecționate. Dar și unele care nu se întâmplau cum îmi doream și eu. Nu aveam cum să le fac pe toate într-o lună cu 22 de jucători noi. De-asta am zis că e nevoie de un anumit timp. Într-o lună de zile nu aveau nicio glumă ntre ei, nu știu dacă ieșiseră de două ori în oraș unii cu alții, pentru că nu am avut timp”, a spus Militaru la GSP Live.

Chindia Târgoviște sub comanda lui Vasile Miriuță [Sursa foto: Facebook AFC Chindia Oficial]

„Au dat deja afară 4 jucători aduși de mine”

Antrenorul a explicat că a cerut ceva mai mult timp pentru a putea omogeniza echipa, pe care a luat-o de la zero, estimând că în decembrie va fi la nivelul maxim, ceea ce nu le-a convenit deloc conducătorilor de la Chindia.

„S-a înțeles greșit că am cerut timp până în decembrie sau ianuarie, cum a zis Renzo. Eu am fost întrebat când cred că echipa poate să evolueze la potențial maxim și am zis că undeva la 10 etape. Asta nu înseamnă că vom fi praf până atunci. Ci că după 9-10 meciuri împreună, după ce ne stabilizăm lotul, vom vedea cine va confirma și după pauză putem să vedem ce am făcut bine, ce ne lipsește, ăsta era planul din vară.

Am fost dați afară după 7 săptămâni. Andrei Cordoș ne-a spus «Felicitări pentru victorie, trebuie să plecați!». Eram cu toții la masă cu directorul sportiv, team managerul, directorul tehnic, stafful (n.r. după 5-0 cu Blejoi, în Cupă). Ne-au zis că așa e mai bine, pentru că nu se merge în direcția pe care o doresc. Noi am riscat venind, știind problemele de la echipă, dar am încercat o nouă provocare, cu un lot de la zero, și știam că putem reuși, putem avea rezultate foarte bune și putem promova la finalul sezonului.

Câțiva jucători aduși de mine au fost deja dați afară, Dodoi (n.r. a plecat la Alexandria) și știu că mai urmează doi, cărora le-a fost comunicat să-și găsească echipe, plus un fundaș central cu care vorbisem, căruia nu i-a mai fost propus contractul. Deci sunt 4 până la acest moment.

Am fost acolo să fac ce zic alții sau ce știu eu că pot să fac? Ca idee... Noi am discutat tot timpul dar am zis că aș vrea ca decizia finală să fie luată de mine. Să nu fiu... controlat e mult spus, dar să justific mereu de ce am făcut o chestie sau alta. Altfel de ce m-ai mai adus? Să nu fii niciodată de acord cu ce fac eu? Asta nu înseamnă că nu ascult o părere. Una e să ascult și alta e să fac. Aveam un plan în formarea unei echipe, echipa avea un antrenor și trebuie să facă ce spune el. Și cu Renzo [Rossi] am discutat până în ultima zi, și cu Edi [Stăncioiu].

[Despre stilul dinamic de a antrena, pe care Renzo Rossi a spus că jucătorii nu l-au înțeles] Fiecare antrenor are felul lui, aici intervine ce au spus ei, că nu făceam cum văd ei lucrurile. Se contrazic singuri că nu sunt de acord cu ce fac eu. Eu așa lucrez. De ce m-ai mai adus?! La Dej am lucrat la fel. E o modalitate de lucru, un mod modern de a antrena, din ultimii 8-10 ani, și eu ar trebui să nu mai fac asta, nu? Cum a zis Renzo sau cum văd ei lucrurile.” a mai adăugat tehnicianul.