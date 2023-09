In articol:

Cine sunt favoriții pentru câștigarea Balonului de Aur 2023. Vezi cine are cele mai multe șanse la marele premiu, în acest an.

Cine sunt favoriții pentru câștigarea Balonului de Aur 2023

Cele mai mari șanse de câștig sunt ale lui Erling Haaland, atacantul norvegian al echipei Manchester City. Deși are doar 23 de ani, a marcat 56 de goluri în acest sezon, a câștigat Cupa și campionatul Angliei.

Al doilea favorit la câștigarea Balonului de Aur este Lionel Messi. Acesta a avut în acest sezon 42 de goluri, 26 de pase decisive. A câștigat Cupa Mondială, Liga 1 și Trofeul Campionilor.

Fotbalistul Kylian Mbappe, de la Paris Saint-Germain se află în top 3 favoriți pentru Balonul de aur. În perioada 2022-2023 a marcat un total de 55 de goluri. Are 24 de ani și a câștigat Gheta de Aur la Cupa Mondială după ce a marcat un hat-trick în finală.

Vinicius Jr., de la Real Madrid se află printre favoriții din acest an.

Are un total de 25 de goluri șo 26 de pase decisive. De asemenea, a câștigat Copa del Rey, Cupa Mondială a Cluburilor și Supercupa UEFA.

Kevin De Bruyne are 31 de ani și este mijlocașul lui Manchester City. În acest sezon a marcat 10 goluri și are 32 de pase decisive în 48 de meciuri jucate. A câștigat Liga Campionilor, Premier League și FA Cup.

Balonul de aur 2023 este cea de-a 67-a ceremonie a premiului, organizată pentru cei mai buni fotbaliști. Nominalizările au avut loc pe data de 6 septembrie, iar pe data de 30 octombrie vor fi desemnați câștigătorii.

Citeste si: “The Floor”, succes uriaș la lansarea în Spania! Urmează România!- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Citește și: Cine este Lionel Messi? Biografie: vârstă, carieră, familie. Se află printre favoriții nominalizați pentru Balonul de Aur

Vincius Junior [Sursa foto: Shutterstock]

Nominalizări Balonul de aur 2023

Iată care este lista completă cu nominalizările pentru Balonul de aur, din acest an:

Karim Benzema (Franța)- Real Madrid/ Al Ittihad Josko Gvardiol (Croația)- RB Leipzig/ Manchester City Jamal Musiala (Germania)- Bayern Munchen Andre Onana (Camerun)- Inter/ Manchester United Mohamed Salah (Egipt)- Liverpool Bukayo Saka (Anglia)- Arsenal Kevin De Bruyne (Belgia)- Manchester City Jude Bellingham (Anglia)- Borussia Dortmund/ Real Madrid Randal Kolo Muani (Franța)- Eintracht Frankfurt/ PSG Bernardo Silva (Portugalia)- Manchester City Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)- Napoli Nicolo Barella (Italia)- Inter Emiliano Martinez (Argentina)- Aston Villa Ruben Dias (Portugalia)- Manchester City Erling Haaland (Norvegia)- Manchester City Martin Odegaard (Norvegia)- Arsenal Ilkay Gündogan (Germania)- Manchester City/ Barcelona Yassine Bounou (Maroc)- Sevilla/ AlHilal Julian Alvarez (Argentina)- Manchester City Vinicius Junior (Brazilia)- Real Madrid Kylian Mbappe (Franța)- PSG Lionel Messi (Argentina)- PSG/ Inter Miami Rodri (Spania)- Manchester City Robert Lewandowski (Polonia)- Barcelona Lautaro Martinez (Argentina)- Inter Antoine Griezmann (Franța)- Atletico Madrid Harry Kane (Anglia)- Tottenham/ Bayern Munchen Victor Osimhen (Nigeria)- Napoli Kim Min Jae (Coreea de Sud)- Napoli/ Bayern Munchen Luka Modric (Croația)- Real Madrid

Citește și: Cine este Erling Haaland Biografie vârstă, familie, carieră

Kylian Mbappe [Sursa foto: Shutterstock]

Cine a câștigat Balonul de aur în 2022

În anul 2022, Balonul de Aur a fost câștigat de Karim Benzema (35 de ani), care a reușit să câștige în acea perioadă campionatul cu Real Madrid, dar și trofeul UEFA Champions League.

Citeste si: „Când l-am văzut cu cătușele pe mâini, mie mi-a fost o milă incredibil de mare. Nu-i pare rău deloc. Se uita cu ură pe mine.” Dana Roba a mărturisit detalii surprinzătoare din ziua confruntării cu fostul ei soț- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Reacția acidă a lui Tavi Colen după declarațiile lui Alin Oprea de la nunta cu Medana: "Nu se pune problema să mă mai intereseze vreodată”- radioimpuls.ro

„Acest premiu mă face foarte mândru. Când eram mic, era un vis din copilărie, nu am renunțat niciodată... Totul este posibil. A fost o perioadă dificilă când nu am fost în echipa Franței, dar nu am renunțat niciodată.

Sunt foarte mândru de parcursul meu aici. Nu a fost ușor, a fost o perioadă dificilă și pentru familia mea”, a declarat Karim Benzema.

Lista premiilor acordate în cea de-a 65-a ediție a Balonului de aur:

Balonul de Aur (masculin)- Karim Benzema

Balonul de Aur (feminin)- Alexia Putellas

Trofeul Yahin (cel mai bun portar)- Thibaut Courtois

Trofeul Kopa (cel mai bun tânăr)- Gavi

Trofeul Gerd Muller (cel mai bun atacant)- Robert Lewandowski

Trofeul Socrate (pentru implicarea în cauze sociale)- Sadio Mane

Clubul anului- Manchester City

Surse: goal.com ,