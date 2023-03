Decizia luată de Anda Călin și Liviu Vârciu: „Decât să fie o atmosferă deloc prietenoasă în casă mai bine așa”. Cine se va ocupa de copiii lor, după ce au anunțat schimbarea asta

In articol:

Anda Călin și Liviu Vârciu trăiesc de foarte mult timp o frumoasă poveste de dragoste și se iubesc pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Cei doi au împreună doi copii la care țin foarte mult și cărora le doresc tot ce este mai bun în lume.

Iar pentru ca cei mici să beneficieze de astfel de lucruri, părinții lor muncesc foarte mult.

Recent, partenera de viață a lui Liviu Vârciu a anunțat că au renunțat la cea de a treia bonă pe care au angajat-o la sfârșitul anului trecut. Motivele pentru care cei doi au luat această decizie a fost faptul că nu au putut să se acomodeze cu femeia, chiar dacă aceasta locuia tot timpul în casa lor, dar și pentru că nu s-au înțeles cu ea în anumite privințe pe care nu a dorit să le facă publice.

Prin urmare, decât să aibă parte de o atmosferă deloc plăcută și plină de tensiune în locuință, vedetele au spus că este mai bine așa.

Pentru că acum nu mai au pe cineva care să aibă grijă de cei doi copii ai lor, Anda Călin și Liviu Vârciu se vor ocupa singuri de îngrijirea acestora și vor face cu rândul pentru a-i duce la grădiniță.

„Nu mai avem bonă. Nu ne mai luăm bonă, ne descurcăm singuri, noi doi și atât. Cea de-a treia bonă a plecat pentru că noi nu ne-am adaptat cu ea, ea cu noi s-a adaptat, nu avea probleme. Nu ne-am înțeles cu ea din mai multe puncte de vedere așa că am decis să întrerupem lucrul. Decât să fie negativism în casă și o atmosferă deloc prietenoasă mai bine așa. Era o bonă din Republica Moldova și stătea non-stop la noi. Nu era doar pe timp de zi și atât. Eu cu Liviu acum ne împărțim programul... când merge el să ia copiii, când eu. Depinde cum are și el filmările, dar ne descurcăm așa și ne este bine, nu ne mai dorim nicio bonă”, a declarat Anda Călin, potrivit Click.

Anda Călin s-a lansat în afaceri

În urmă cu ceva timp, iubita lui Liviu Vârciu a hotărât să-și deschidă un salon de frumusețe și se pare că nu a fost deloc o decizie rea. Noua afacere a Andei Călin pare că îi aduce foarte multă bucurie și împlinire. Chiria și utilitățile spațiului în care se află afacerea frumoasei brunete o duce pe aceasta la o sumă foarte considerabilă, mai exact 2.000 de euro. Partenera actorului a mărturisit că ideea de a deschide acest salon o avea de mult timp, dar mai prioritar pentru ea a fost creșterea celor doi copii pe care îi are alături de prezentatorul TV.

„Mi-am dorit să am o ocupație, să fac ceva ce-mi place, să nu stau acasă. Mă ocup personal de afacere. Merg la salon zilnic, după ce las băiatul la grădiniță și plec când trebuie să îl iau. Ideea de a-mi deschide propria afacere o am de mult timp, nu sunt la prima afacere. Dar am amânat pentru ca m-am dedicat familiei. Având doi copii este destul de greu să mai faci și alte lucruri în paralel. Am mai avut si alte afaceri, de la 18 ani până la 25 de ani, și anume un atelier de croitorie și o firmă de vânzări de diverse produse”, a spus Anda pentru Playtech.

