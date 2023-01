Liviu Vârciu aproape a izbucnit în lacrimi. Ce a pățit chiar în fața casei?! Nici lui nu i-a venit să creadă ce se întâmplă: „Eu ce fac în situația asta?”

In articol:

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori TV din țara noastră. Acesta nu este extrem de prezent doar pe micile ecrane, ci și în mediul online.

În ultimii ani, Vârciu a reușit să adune în jurul său o comunitate frumoasă de oameni, cărora vedeta le împărtășește o mulțime de detalii, atât din viața personală, cât și din cariera sa.

Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu, la capătul puterilor. Situația care l-a enervat până la lacrimi

Liviu Vârciu este extrem de sincer și alege mereu să le arate urmăritorilor săi momentele prin care trece, chiar dacă acestea sunt fericite sau mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și cu câteva minute în urmă, când prezentatorul TV a postat un scurt clip video pe contul său de Instagram, în cadrul căruia le-a mărturisit fanilor

săi în ce situație se află.

Realizatorul TV a avut câteva ore libere, așa că a decis să curețe mașina pe care o deține. De această dată, vedeta a ales să se ocupe cu propriile sale de mâini de spălarea vehiculului, și nu a mai apelat la serviciile unei spălătorii auto. Vedeta a pus mâna pe o cârpă, pe soluțiile necesare lustruirii autoturismului și nu s-a oprit până când acesta nu a început pur și simplu să strălucească.

Doar că norocul nu a fost de partea lui de această dată așa că, la foarte scurt timp după ce Liviu a terminat de curățat mașina, a început să plouă.

Situația l-a scos din minți pe omul de televiziune, care nu s-a abținut și și-a vărsat nervii pe rețelele de socializare.

„Știți bancul ăla cu „ai spălat mașina, plouă?” Plouă. Acum am spălat-o. Eu. Acasă. Am șters-o de mi-a ieșit pe ochi și ce credeți, a început ploaia. Ce fac în situația asta?! Acum am spălat-o...”, a povestit Liviu Vârciu pe InstaStory, vizibil supărat din cauza situației în care se află.

Prezentatorul TV a fost extrem de supărat când a văzut ce s-a întâmplat cu mașina sa. [Sursa foto: Instagram]

