Raed Arafat a declarat că nu va vota la alegerile locale, iar motivul pentru care nu va face acest lucru este unul neașteptat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat, în cadrul unui interviu, faptul că nu va putea vota pentru că nu are viză de flotant.

Raed Arafat nu va vota la alegerile locale

Raed Arafat a declarat faptul că nu își va putea face obligația de cetățean mâine, 27 septembrie, pentru că se află în București, iar aici nu poate vota. Medicul a mai adăugat faptul că principalul motiv pentru care nu va face acest lucru este pentru că nu are viză de flotant, el fiind in Maramureș.

„Sunt în București, nu am făcut viză de flotant așa că nu am cum să votez. O să fiu la Minister. Nu pot să mă duc acolo și să mă întorc în București, mai ales că înlocuiesc și un coleg, așa că voi fi la București. Altfel, în toate celelalte campanii am mers și am votat”, a declarat medicul la Digi 24.

În plus, secretarul de stat este de părere că votul online ar fi putut să rezolve multe probleme și pe cea în cauză. Medicul a mai vorbit și despre respectarea măsurilor de siguranță și se gândește că doar așa vom putea scăpa până primăvara următoare de pandemia de coronavirus.

„Este clar că nu scădem, rămânem undeva între 1200 – 1600 de cazuri pe zi. Situația nu e stabilă și evoluția depinde de respectarea regulilor. Dacă ascultăm de cei care își bat joc, care spun că virusul nu e atât de periculos, că nu suportă masca, riscăm să avem o iarnă extrem de dificilă.

Dacă acceptăm să trăim cu virusul, dar cu atenție, și să respectăm restricțiile, poate că până la primăvară scăpăm de această situație”, a declarat Raed Arafat.