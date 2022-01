Decizia radicală luată de Marina Almășan, după moartea lui Victor Socaciu: ”Acum am dreptul să vorbesc”. Ce și-a propus vedeta să facă

In articol:

În luna decembrie a anului trecut, vestea tristă că Victor Socaciu s-a stins din viață a lăsat mască o țară întreagă. La puțin timp după ce regretatul artist a trecut în neființă, Marina Almășan, cea care i-a fost soție timp de 16 ani și femeia care i-a oferit unicul fiu, pe Victoraș, a luat o

Marina Almășan: ”Sunt multe de spus, dar nu este încă momentul”

decizie radicală. Astfel, într-un interviu acordat recent, cunoscuta prezentatoare TV a vorbit despre planurile sale și despre ce a hotărât să facă în viitorul apropiat.

Marina Almășan a făcut recent o serie de declarații despre căsnicia dintre ea și Victor Socaciu, relație ce a durat 16 ani și din care a rezultat un copil, Victoraș. Divorțul dintre cei doi a durat mai bine de cinci ani, timp în care și-au reproșat unul altuia mai multe lucruri. De asemenea, cei doi nu și-au mai vorbit zece ani, asta pentru că prezentatoarea TV a dorit să rupă orice legătură cu regretatul artist.

Vedeta a mai adăugat, totodată că, la momentul respectiv, așa a considerat că este corect să procedeze, explicând că poate a fost vorba de o ”pedeapsă” pe care a dorit să i-o dea lui Victor Socaciu.

„Nu am făcut decât să respect lui Victor. Deși aici sunt multe de spus, dar nu este încă momentul. Și poate nu va veni niciodată… Atunci, în 2012, mi s-a părut corect și demn să ies din peisaj. Din acel moment Victor a ales să aparțină altei femei, iar eu am refuzat să mai vorbesc cu el, în toți acești zece ani. Cred că pe undeva a fost și “pedeapsa” pe care am simțit nevoia să i-o dau.”, a declarat Marina Almășan pentru Impact.

Din nefericire, întâmplările neplăcute s-au ținut lanț, asta pentru că atunci când a împlinit 16 ani, Victoraș l-a dat în judecată pe tatăl său, deorece nu i-ar fi dat pensia alimentară lunar. Cu toate acestea, Marina Almășan a mărturisit în cadrul aceluiași interviu că mereu l-a încurajat pe băiatul ei să aibă o relație bună cu părintele său, Victor Socaciu.

„Am luptat doar pentru dreptul legal al copilului nostru, dar și atunci fără să apar în peisaj. Am încurajat însă legătura tată-fiu și am fost tristă de neîntâmplarea ei așa cum ar fi trebuit…”, a mai dezvăluit moderatoarea TV.

Marina Almășan și-a propus să scrie o carte

Acum, la zece ani după ce nu și-a vorbit cu regretatul Victor Socaciu și după ce recent acesta s-a stins din viață, Marina Almășan și-a propus să scrie o carte despre ”toate lucrurile frumoase și nespuse” în tot acest timp. Mai mult decât atât, vedeta a mai adăugat că dorește să readucă adevărul în povestea dintre ea și cântărețul ce a trecut în neființă.

„Acum am dreptul să vorbesc liber despre lucrurile frumoase și nespuse timp de 10 ani. Și nădăjduiesc că toate aceste confesiuni (pe care lumea mă îndeamnă tot mai des să le adun într-o carte) să readucă adevărul în povestea noastră și să-l prezinte pe artist în lumina meritată”, a mai declarat Marina Almășan pentru sursa citată anterior.

