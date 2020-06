Decizia STB după ce un troleibuz a luat foc în Capitală

In articol:

Societatea de Transport Bucureşti (STB) anunţă că instalaţiile electrice ale tuturor troilebuzelor vor fi reverificate, după ce un astfel de mijloc de transport a luat foc, duminică, în centrul Capitalei. Din primele informaţii a reieşit că incendiul a pornit de la un scurtcircuit la instalaţia electrică a troleibuzului care circula pe linia 86.

"Directorul General al Societăţii de Transport Bucureşti - STB SA, Alexandru-Hazem Kansou, a dispus duminică, 07.06.2020, reverificarea instalaţiilor electrice ale tuturor troleibuzelor din parcul societăţii, după ce un incendiu a izbucnit la un troleibuz din linia 86", se arată într-un comunicat de presă transmis de STB, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, duminică, în jurul orei 11.00, şoferul troleibuzului din linia 86 a depistat apariţia unui incendiu, în timp ce se deplasa pe Bd. Lascăr Catargiu, pe sensul spre Gara de Nord.

În vehicul se aflau doar un călător şi şoferul, fără ca vreunul dintre aceştia să fie afectaţi. Incendiul s-a extins rapid după evacuarea călătorului şi numai în urma intervenţiei pompierilor a fost lichidat, astfel că, în jurul orei 12:00, troleibuzul a fost tractat şi retras la depou, pentru verificări tehnice. Traficul în zonă nu a fost blocat, cu excepţia liniilor de troleibuz 79 şi 86, din cauza opririi tensiunii în reţea, pentru a permite intervenţia pompierilor.

Troleibuzul Astra Irisbus a fost achiziţionat pentru fosta RATB şi face parte din lotul produs şi livrat între anii 2004-2006, precizează STB.

"STB SA dă asigurări că acest caz este unul izolat, iar personalul de bord este instruit să acţioneze operativ în asemenea situaţii, astfel încât viaţa pasagerilor să nu fie pusă în pericol. Directorul general al STB SA, Kansou, a dispus constituirea unei comisii tehnice de cercetare pentru a stabili cauza producerii incendiului. Din primele informaţii, rezultă că focul a pornit de la un scurtcircuit la instalaţia electrică, iar Kansou a cerut reinstruirea conducătorilor de vehicule în legătură cu procedura de urgenţă ce trebuie aplicată pentru siguranţa călătorilor în astfel de cazuri şi a dispus verificarea parcului de troleibuze, pentru a preîntâmpina, în viitor, apariţia unor astfel de evenimente", mai scrie în comunicat.

Primarul Capitalei Gabriela Firea a afirmat, după incident, că speră ca toţi cei care blochează intenţionat licitaţiile pentru achiziţia de mijloace de transport în comun să vadă această imagine cu un troleibuz în flăcări.

”Sper ca toţi cei care blochează intenţionat licitaţiile pentru achiziţia de mijloace de transport în comun să vadă această imagine cu un troleibuz în flăcări, în centrul oraşului! Doi ani am fost şicanaţi cu licitaţia pentru achiziţia a 100 de troleibuze. Cu mare greutate am reuşit să semnăm contractul anul acesta, cu un consorţiu germano-turc. Aşa s-ar fi întâmplat şi cu autobuzele vechi, pe care le-am scos de pe traseu când au ajuns la Bucureşti cele 400 autobuze noi Euro 6, achiziţionate tot după o licitaţie îngreunată doi ani de zile. Dar în continuare suntem blocaţi cu licitaţia pentru achiziţia celor 100 de tramvaie. Se va dovedi că motivele sunt inventate. Cu mare dificultate am semnat şi contractul pentru 130 de autobuze hybrid Mercedes Benz”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.