Decizie de ultim moment luată de Anamaria Prodan! „Am închis nebunia asta”. Ce a făcut impresara

Anamaria Prodan și presupusul divorț dintre ea și antrenorul de fotbal țin de câteva săptămâni primele pagini ale tabloidelor. Sexy-impresara a avut mai multe apariții publice în care și-a apărat familia și a demontat informațiile false apărute despre ea și apropiații ei. Mai mult, recent, aceasta a intrat într-un nou război al declarațiilor acide cu Gigi Becale, care a lansat mai multe informații șocante în spațiul public ce o vizau direct pe Anamaria Prodan, dar și pe soțul ei.

Deși este o fire puternică și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume, sexy-impresara se pare că a obosit să se lupte pe toate fronturile, așa că și-a luat o binemeritată pauză. Vedeta s-a reîntors în Dubai și vrea să fie mai liniștită ca niciodată.

Anamaria Prodan: „Nu vreau să mai aud de nimic”

Impresara de fotbal a luat decizia de a se distanța o perioadă de toată nebunia mediatică în ceea ce privește așa-zisul divorț dintre ea și soțul ei, așa că s-a reîntors acasă, în Dubai. Ea spune că nu vrea să se mai implice în nimic sau să mai audă de vreun scandal, ci vrea să se axeze doar pe fericirea copiilor ei.

„Sunt acasă în Dubai. Chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați ‘cu bani’! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice. Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii”, a spus Anamaria Prodan pentru digisport.ro