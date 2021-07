Anamaria Prodan nu divorțează de Laurențiu Reghecampf! Celebra impresară le-a închis gura curioșilor: ”Este matrița bărbatului perfect”

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D] 20:57, iul 13, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Anamaria Prodan a dat cărțile pe față și a vorbit despre divorțul despre soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Frumoasa impresară a spus clar și răspicat, din nou, că nu se pune vorba de o despărțire între ea și tatăl copilului ei. Astăzi, vedeta a fost audiată la DNA într-un dosar vechi, legat de echipa de fotbal Rapid.

După ce a mers în fața magistraților, în calitate de martor, Anamaria Prodan a fost așteptată de jurnaliști și întrebată, printre altele, despre căsnicia ei cu celebrul antrenor de fotbal.

Citeste si: Incredibil, și-a luat fițe de mare vedetă! Anamaria Prodan are scaun de machiaj cu numele ei, make-up artist personal școlit la Londra și halat de 1000 de euro, gravat cu pietre Swarovski!

Ei bine, directă și foarte sinceră din fire, Anamaria Prodan nu a ezitat nicio clipă să le răspundă reporterilor. Sexy-impresara a ținut să lămurească lucrurile și să spună că ea nu a văzut nici măcar o prezență masculină în jurul soțului ei, dar feminină?! Anamaria Prodan le-a închis gura curioșilor, care aruncă zvonuri în spațiul public referitoare la mariajul ei.

Anamaria Prodan: Bine că nu are prezențe masculine. Eu nu am văzut nicio femeie, nu am văzut nicio prezență, nici feminină, nici masculină.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf n-au de gând să divoțeze

După tot ce s-a spus în spațiul public, în ultima perioadă, referitor la un posibil divorț dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, iată că celebra impresara mai vine cu câteva noi detalii despre acest subiect.

Vedeta nici nu se gândește la acest lucru și spune că doar soarta sau Dumnezeu o poate despărți de Laurențiu Reghecampf.

Reporter: Divortează Anamaria Prodan de Laurențiu Reghecampf?

Anamaria Prodan: Nu, Anamaria Prodan nu divorțează! Nu am spus că nu am bărbat de lăsat? Este matrița bărbatului perfect. Dacă cineva o să îmi facă o demonstrație că oriunde am ajuns, oriunde intru, în orice club, în orice restaurant, toată lumea spune „Dar soțul era cu o femeie, dar soțul era cu o botoxată”, spun „Unde? Ați văzut vreo fotografie vreodată?!”. Raiciu… Nu am nimic cu domișoara, adică nici măcar nu o cunosc. De ce mi-as permite să vorbesc?

Anamaria Prodan[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Citeste si: Prodanca a făcut senzație la plajă! Cum a arătat impresara la Venus în costum de baie și ce mașină de 375.000 de euro a parcat în fața hotelului! IMAGINI EXCLUSIVE

Reporter: Înțeleg că soțul s-ar fi mutat din vila pe care o dețineți la Snagov undeva pe Radu Beller. Este adevărat?

Anamaria Prodan: Nu avem nici proprietate pe Radu Beller și soțul meu este la muncă, nici măcar nu este în România.

Reporter: În ceea ce privește acele imagini din Delta Dunării, ați reușit să vorbiți cu soțul dumneavoastră și să clarificați ce s-a întamplat acolo?

Anamaria Prodan: Păi dacă era la grătar, ne făcea grătar, să vorbim ce?! Că am văzut și noi a doua zi și am spus că soțul meu era lângă mine la grătar, nu a fost în Delta Dunării. Nu a fost în Delta Dunării nimeni din familia mea. Eram împreună la grătar, acasă. Ați văzut pe cineva în imagini?! (…). Ne mai și certăm, că nu suntem de porțelan, eu sunt mai vulcanică. A zis că nu e adevărat, mai ai nervi, mai ai scăpări. După 16 ani, noi nici nu am trăit o viață lipsită de stres… Doar Dumnezeu sau soarta m-ar putea despărți de Laurențiu Reghecampf, altcineva cine ar putea?!