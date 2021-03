Decizie incredibilă luată de Răzvan Botezatu după vaccinare! ”Mi-e frică...”

In articol:

Astfel, după ce reacțiile adverse ale vaccinului cu care s-a imunizat de COVID-19 s-au mai estompat, Răzvan Botezatu a avut timpul necesar pentru a se gândi la viitorul său.

”Chiar dacă am avut asemenea probleme cu vaccinul, am decis, după ce am urmărit ce se întâmplă la nivel mondial, să fac și rapelul, sunt convins că va fi mai bine, că nu voi mai avea atât de multe reacții adverse și atât de severe. O fac și pentru mine, dar o fac și pentru cei din jur, trebuie să ne protejăm contra coronavirusului prin orice mijloace posibile. Mi-e frică, nu zic nu, dar totuși asta e cea mai bună variantă”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu spune ca nu va fi singur, acasa, ci ii va avea pe prieteni aproape

În altă ordine de idei, până la rapel, Răzvan Botezatu a decis să facă o schimbare uriașă în viața lui. Mai exact, va renunța la traiul din București pentru el din localitatea natală, din Agigea. ”Am, totuși, casă acolo, nu stă nimeni în ea de cinci ani. Aici plătesc chirie, nu puțin, și nu mai am loc oricum cu toate produsele pe care trebuie să le vând... Zici că e depozit. Așa că am decis să mă duc acasă, să stau în casa părintească și să îmi derulez afacerea de acolo.

Razvan Botezatu se va intoarce in localitatea lui natala, la mare

Cu banii de chirie o și renovez, deja e șantier acolo, o voi face superbă. ȘI o să am și loc suficient pentru a depozita toate lucrurile de care am nevoie, tot ce vând. Așa că, cel puțin câteva luni, voi locui departe de București. Oricum, să fim serioși, avem autostradă, dacă e nevoie ajung în București în două, trei ore. Iar prietenii îmi vor fi aproape, oricum, ne vom viizta des, reciproc”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, vaccinat cu un ser din lotul carantinat

”Am crezut că leșin. Doar mie mi se putea întâmpla. Ce să mai zic, acum îmi explic de ce mă simt atât de rău, de ce nu îmi trec bubele și de ce este din ce în ce mai rău. Dar, sincer, cât ghinion să am? Îmi tot zic că nu se poate să am atât ghinion, sunt distrus de bubele astea...Dureri de cap, febră, greață, frisoane, somnolență, tot... Sincer, am toate reacțiile adverse posibile, dar știu că, până la urmă, va fi bine. Vreau să fiu protejat, vreau să îmi pot relua viața, cât de cât, așa cum era înainte, iar asta e singura variantă: vaccinarea. O spun și medici, o spun și oameni care știu despre ce vorbesc, ar fi culmea să mă dau eu în spectacol și să zic invers.(...) Mă simt rău, mă simt obosit, toate acesta din cauză că un vaccin nu a fost cum trebuia. Sunt curios cine răspunde pentru toate acestea, sunt curios dacă va ieși cineva să zică că îi pare rău. Și, bănuiesc, nu sunt eu singurul cu probleme”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.