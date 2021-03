Ce a pățit Răzvan Botezatu după ce s-a vaccinat? Imagini care vă pot afecta emoțional

In articol:

Mai exact, ne-a dezvăluit Răzvan Botezatu, după vaccinare a avut o serie de reacții adverse care l-au afectat suficient de tare încât să se sperie la modul cel mai serios.

”De când m-am vaccinat vorbesc mai des cu cei de la Ambulanță decât cu prietenii. Am luat tot felul de antialergice, am luat și cortizon, dar tot nu mi-au trecut bubele de pe corp și mă mănâncă de înnebunesc. Chiar am citit că asemenea reacții adverse par la un om dintr-o sută. Iar mie, normal, că eu sunt mama răniților, mi-au apărut toate efectele adverse cu putință”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu are o iritatie cumplita pe tot corpul, dupa vaccinare

Mai mutl decât atât, deși au trecut, deja, câteva zile bune de la vaccinare, efectele adverse reclamate nu i-au trecut, ba chiar unele s-au accentuat. ”Mă simt obosit mai tot timpul, m-am și speriat, am aceleași simptome ca atunci când am avut COVID. Dureri de cap, febră, greață, frisoane, somnolență, tot... Sincer, am toate reacțiile adverse posibile, dar știu că, până la urmă, va fi bine. Oricum, chiar dacă mi-a fost și îmi e atât de rău, tot voi face și rapelul. Dacă trebuie să rabd încă opt săptămâni și după aceea încă câteva zile, tot voi continua cu vaccinarea. Vreau să fiu protejat, vreau să îmi pot relua viața, cât de cât, așa cum era înainte, iar asta e singura variantă: vaccinarea. O spun și medici, o spun și oameni care știu despre ce vorbesc, ar fi culmea să mă dau eu în spectacol și să zic invers”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

În altă ordine de idei, recunoaște Răzvan Botezatu, speră că, la rapelul cu vaccinul AstraZeneca va avea mai puțin probleme. ”Dacă la prima doză care, spuneau niște specialiști, mi-a fost atât de dificil, sper că la a doua voi supraviețui. Dar, zic eu, nu mor caii când vor câinii, așa că voi scăpa și eu. Iar atunci să te ții. Adică, dacă se vor mai ridica și restricțiile, voi fi primul la petreceri, clar. Voi fi imunizat, nu voi mai avea emoții, stau liniștit și eu, nu o să mai am dureri de cap, și așa problema asta cu virusul ne-a dat viața peste cap”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu care speră că, măcar când se vor mai liniști lucrurile, va avea mai mult noroc în dragoste.

Razvan Botezatu, probleme serioase dupa vaccin

Răzvan Botezatu visează la Făt-Frumos

De-a lungul timpului, așa cum a recunoscut în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu a avut mai multe relații cu alți bărbați. Cu toate acestea, până acum, toate relațiile lui Răzvan Botezatu s-au sfârșit destul de prost, unele dintre acestea făcându-l pe fostul prezentator TV să sufere enorm, el fiind, adeseori, bătut și abuzat de partenerii săi de viață. Acum însă, recunoaște Răzvan Botezatu, s-a lecuit și știe ce vrea de la un iubit. ” În primul rând, să aibă bani, să nu vreau să mă mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheag și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă, nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, ne-a spus, glumind, Răzvan Botezatu.