In articol:

Elena Ionescu poate fi considerată cu adevărat o supraviețuitoare la Survivor România, și nu doar pentru că a câștigat marele trofeu, prin votul majoritar al publicului, ci fiindcă, pe tot parcursul show-ului de supraviețuire, faimoasa a rezistat ”atacurilor” venite din propria tabără.

De altfel, este arhicunoscut faptul că Elena Ionescu a fost nominalizată de nouă ori pentru a fi eliminată din show, dar, de fiecare dată, ea a ieșit învingătoare, oamenii de acasă fiind cei care au salvat-o de fiecare data. ”Până la ultimul”, a spus faimoasa după ce a ridicat trofeul deasupra capului, exact ca melodia după care echipa roșie s-a ghidat pe întreaga perioadă a competiției.

Citeste si: Dan Cruceru, detalii nestiute din Republica Dominicana! "Am slabit 7 kilograme, din cauza unui virus!" Iata ce marturisiri incredibile a facut prezentatorul TV despre momentele dificile traite in cele aproape cinci luni de "Survivor Romania"!

Citeste si: Incredibil! Cum arată picioarele Elenei Ionescu după ce a câștigat Survivor România! Așa arată un Supraviețuitor! EXCLUSIV

Citeste si: Trecutul neștiut al Lolei de la Survivor România! Războinica a dansat în urmă cu 10 ani în Coreea și s-a sărutat pe gură cu o femeie

”Suntem niște oameni care trăim într-o lume care ne oferă, într-o formă sau alta, de toate, fie că ai mai mult sau mai puțin, dar, dincolo de toate, ai acces la orice. Din Republica Dominicană, am ajuns să mă bucur de orice acum, de lucrurile mărunte, la care nu mă gândeam niciodată înainte... În plus, este extrem de important să rămâi sănătos după o astfel de experiență, este foarte important să rămâi cerebrală, pentru că Survivor poate să îți lase sechele”, a spus Elena Ionescu, imediat după finală, la WOWbiz.ro, în emisiunea ”Ștafeta mixtă”.

Elena Ionescu, detalii uluitoare după scandalurile de la Survivor. ”Am închis ochii de multe ori”

De altfel, Elena Ionescu avea să dea și detalii uluitoare după scandalurile de la Survivor. ”Show-ul acesta te duce prin toate stările, îți este foarte greu să te adaptezi. Cine nu a dat dovadă de putere acolo, în Republica Dominicană, s-a pierdut pe drum. La Survivor este vorba despre adaptare și putere mentală. Îmi este greu să recunosc, însă este perfect adevărat, în emisiunea aceasta, am învățat să mă împrietenesc și cu oameni cărora nu le place fața mea, căci, pur și simplu, nu aveam ce face. Am închis ochii de multe ori și când i-am deschis, am privit numai înainte. Apoi, parcă a fost mai simplu, drept dovadă, că la final, pot să mă declar o persoană împlinită și fericită”, a mai spus Elena Ionescu la Ștafeta mixtă.

Elena Ionescu, detalii uluitoare după scandalurile de la Survivor. ”Mi-am dat seama cât de mult m-am redescoperit pe mine”

În finală, faimoasa avea însă să surprindă pe toată lumea. Întreaga seară a fost însă una extrem de solicitantă mental pentru Elena, care, pentru pentru prima dată în cele patru luni și jumătate de competiție, a avut emoții vizibile, mai mult, nu și-a putut stăpâni lacrimile. De altfel, la scurt timp după câștigarea trofeului, într-o intervenție live pe WOWbiz.ro, ea avea să dezvăluie de ce s-a simțit așa în timpul ultimului act.

Dacă Elena Ionescu a dat detalii uluitoare după scandalurile de la Survivor, acum, practic, în ultimul act a dat frîu liber sentimentelor. ”Singurul fapt pentru care am plâns la finală este acela că am avut multe trăiri în aceste competiție, mi-am dat seama, uitându-mă pe ecran, revăzând momentele acelea, cât de mult m-am redescoperit pe mine și cât de mult am evoluat ca om”, a declarat cântăreața la ”Ștafeta mixtă!”.