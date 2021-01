Declarații bombă! Anamaria Prodan, atac fără precedent la adresa lui Gigi Becali! „Dacă vorbesc, îl iau imediat cu cătușele! Este penibil de la A la Z.”

ian 31, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Se știe deja că Anamaria Prodan nu lasă niciodată o luptă neterminată, iar războiul dintre ea și Gigi Becali este abia la început.

Mărul discordiei dintre cei doi ar fi fost cauzat de transferul record al lui Dennis Man la Parma și de banii cuveniți din comisionul acordat celor care au negociat afacerea. Totodată, latifundiarul îi obligă pe toți fotbaliștii de la FCSB care au contracte cu Anamaria Prodan să renunțe la ele.

De atât a fost nevoie ca vedeta să sară la atac, iar cuvintele ei la adresa patronulu FCSB nu sunt deloc ușoare, aceasta face declarații incendiare care vor zgudui din temelii showbiz-ul românesc. Anamaria Prodan este extrem de violentă în declarații și îl amenință pe miliardarul din Pipera cu pușcăria.

A început meciul declarațiilor între Anamaria Prodan și Gigi Becani

A început un meci între Anamaria Prodan și Gigi Becali, iar mingile au fost deja aruncate în teren. Declarațiile recente ale patronului FCSB au scos-o din sărite pe impresară, care vrea cu orice preț să-i ofere o lecție.

Anamaria Prodan[Sursa foto: Instagram]

Contextul războiului este transferul lui Dennis Man la Parma, care s-a făcut pe bani mulți. Se pare că sexy-impresara susține că ea ar fi fost sărită de schema de negocieri, iar asta a înfuriat-o la culme. Însă nu este tot, acesta le-a sugerat jucătorilor lui care au contracte cu impresara, să renunțe la ele.

„Este penibil de la A la Z. E mic și la statură și la minte. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Spune că m-am ridicat pe umerii lui, păi, el are umeri? Are 1,20 metri, pe scăunel, cu mâinile ridicate. Ce umeri are el? Are bust și cap ca să nu îi plouă în gât, că nu îl folosește. El se ia cu mine? A făcut școala pe scări. El nu poate să mai vorbească vreodată cu mine sau în fața mea. Să își aducă aminte cum se gudura pe lângă mine și să își aducă aminte cum mă ruga să vorbesc frumos despre el pe la televizor.

Să spun că e cel mai mare și mai deștept din familia Becali. Îi spun eu, că sunt un om corect, că nu are niciodată cum să se ridice la nivelul vărului său. Ăla măcar a făcut istorie că a fost primul manager din România și a făcut transferuri mari. El, săracul, ce a făcut? A avut noroc că a stat sclavul unor oameni importanți și le-a luat apoi lucrurile, noi știm lucrurile astea. Ce, are vreo școală să fie vreun deștept? Nu! El a fost omul potrivit, la locul potrivit”, a declarat Anamaria Prodan, pentru ProSport.

Anamaria Prodan își apără jucătorii de la FCSB

Totodată, latifundiarul le-a sugerat fotbaliștilor să renunțe la contractul cu soția lui Laurențiu Reghecampf, iar aceasta povestește acum ce se va întâmpla cu sportivii care vor recurge la așa ceva.

„A fost săgeata, pus la înaintare de cineva și săgeata s-a întors împotriva stăpânului. De asta s-a dus la pușcărie. Nu de băiat bun s-a dus acolo. Probabil se va mai întoarce că văd că îl mănâncă limba rău de tot și vorbește doar de Anamaria Prodan. Eu îl las, dar el nu știe ce îl așteaptă cu mine.

Anamaria Prodan[Sursa foto: Instagram]

Eu nu am pierdut în viața mea războaie. El ce crede că o să se întâmple dacă amenință jucătorii mei de la FCSB? O să rezilieze fotbaliștii cu mine, iar eu să iau de la ei clauzele de reziliere. Cam asta ar putea să facă Gigi Becali. I-aș zice eu așa, golănește, ce ar putea să ne facă el mie, soțului meu și familiei mele, dar ne este scârbă și de asta. Nu vrem să mai auzim numele ăsta. El să își vad de viața lui și de familia lui și să nu mai comenteze pe la televizor. El nu a reușit să ia campionatul, e râsul României și maimuțoiul fotbalului românesc”, a mai declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan îl amenință cu închisoare pe Gigi Becali: „Eu nu vreau să vorbesc mai multe, că îl ia cu cătușe, din casă”

Se pare că impresara îl are la mână cu ceva pe patronul FCSB, cel puțin asta reiese din declarațiile șocante pe care le face. Se pare că aceasta deține informații care ar putea să-l aducă din nou pe Gigi Becali în spatele gratiilor.

„Nu are cum să vorbească el de niște oameni care au făcut performanță. El, care a fost la pușcărie cu restul trupei, dacă nu erau Prodan și Reghecampf, era muritor de foame. Nu mai avea nici echipă, nici jucători și nu se mai dădea mare.

Anamaria Prodan[Sursa foto: Instagram]

Eu nu vreau să vorbesc mai multe, că îl ia cu cătușe, din casă, toată lumea, imediat! Dacă vorbesc eu… Îl mai las… Dacă nu își vede de treaba lui, încep eu să vorbesc puțin. Că eu mai am și dosare, mai am multe! Să tacă din gură cât îl mai rog frumos. Dacă nu, nu îl mai rog și o să îl vedeți iară cum plânge pe la poarta rezidenței din Pipera când îl iau oamenii cu cătușe. Să tacă din gură, îl rog eu frumos. L-am rugat și prin mesaje personale. Îl mai rog încă o dată. E pentru ultima dată. Să își vadă de treaba lui că altfel e jale pe vale!”, , a mai adăugat sexy-impresara.

Însă amenințările nu se opresc aici! Anamaria Prodan este dispusă să meargă până-n pânzele albe pentru a-și face dreptate, iar dacă Gigi Becali va continua să mai vorbească la adresa ei aceasta va avea „grijă de el”.

„Și îi mai spun ceva. La banii pe care îi am îmi permit să îi dau două palme în cap și un șut în fund pe unde îl văd și să plătesc amendă de fiecare dată pentru tulburarea liniștii publice. Poate îi mai mișc puțin creierul și îi începe activitatea cerebrală. Să nu mă facă să sar la bătaie și să îl arunc de la lojă, pe stadion, în direct, pe teren, ca să vadă cam ce înseamnă Anamaria Prodan și ce înseamnă să nu îți ții gura când vorbești cu ea”, a declarat Anamaria Prodan, pentru prosport.ro.