In articol:

Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici! Puterea dragostei și-a desemnat, duminică, marii învingători! După un an în care au stat în casa din Istanbul, de la începutul până la sfârșitul show-ului, Bianca și Livian au intrat în posesia trofeelor, la feminin, respectiv masculin, și se părea că nimic nu le poate umbri bucuria victoriei. Însă...mare surpriză, la nici câteva minute de la încheierea emisiunii, Berna a avut o reacție extrem de dură la adresa fostei sale colege, pe care a acuzat-o de...”trădare”! ”Am foarte supărată...”

Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici! ”Ne punea pe noi să băgăm strâmbe lui Ligi”

Berna a fost completată imediat de Philip, care a explicat că supărarea iubitei sale vine de la faptul că Bianca i-a oferit trofeul lui Ligi, deși, inițial, i l-ar fi promis...blondinei. ”Știe toată lumea că Ligi s-a certat cu Berna și nici Bianca nu o suporta, făcea manevre și acum s-a dat bine pe lângă ea, s-a apropiat pentru a-i da un vot. Oricum, a zis și lucrul acesta în emisiune... că a vrut să facă manevră! Ne punea pe noi să băgăm strâmbe lui Ligi, dar nu a mers chestia asta. Ne zicea nouă să facem niște chestii ca să îi meargă ei bine. În fine…”, a tunat Philip.

Citeste si: ȘOCANT! Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! Incredibil, ce s-a întâmplat între cei doi chiar înainte de marea finală Puterea dragostei! IMAGINI HALUCINANTE

Citeste si: Roxana de la Puterea Dragostei a atacat-o crunt pe Bianca după marea finală! "Acest specimen..."

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, surprinsă în oraș cu Iancu Sterp: „Fără filtre, plus o amintire”

Berna a pus de ce a dezamăgit-o Bianca! ”Nu o să primești nimic, pentru că așa e ea”

Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici! Iubita lui Philip avea să spună, apoi, la WOWbiz.ro, într-un live exclusiv, toată durerea ei. ”Bianca m-a dezamăgit foarte tare! Pentru cei care nu știu, o parte a ultimului act, noi l-am înregistrat în Istanbul, iar după acea parte a finalei, am intrat în cameră împreună cu Bia. Ea mi-a spus atunci, ”Berna, orice ar fi, dacă eu câștig, trofeul o să ți-l dau ție, orice ar fi, fiindcă îmi ești dragă și îmi ești prietenă, îmi ești apropiată”. Eu am crezut-o iar...”, a povestit Bena, care avea să comenteze și reacția colegilor când au auzit de promisiunea făcută de brunetă. ”Atunci când le-am spus celorlați concurenți...” o să vedeți că o să îmi dea trofeul”, toți m-au contrazis și mi-au zis...”Berna, nu o să primești nimic, pentru că așa e ea”. Eu nu am crezut pe nimeni...Dar acum, m-a dezamăgit foarte mult”, a mai zis blonda.

Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici! ”M-a trădat din nou. Este a treia oară. Prima oară, am iertat, a doua oară, iar, dar acum, cât să mai iert”

Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici! Berna a mai explicat și gestul Biancăi, în viziunea ei. ”Ea era foarte supărată că de ce vorbesc eu cu Simina sau cu Roxana, de ce am prietenie cu ele. Păi...unu la mână, să vă zic așa...eu nu am nimic cu niciuna, m-am înțeles bine cu ele, cu Simina nu m-am certat nici măcar o dată în viața mea, și nu poate să îmi zică mie un om să nu vorbesc cu o persoană. Adică, tu, Bianca, îmi zici mie să nu vorbesc cu persoanele astea, dar tu, care îmi zici că îmi ești prietenă, îi dai și trofeul lui Ligi, o fată cu care eu nu mă înțeleg în emisiune. Păi, gândiți-vă, mă simt foarte rău.Bianca a scăzut foarte mult în ochii mei, pentru că eu consider că ne vedeam prietene... chiar am ținut-o și de mână în finală, a văzut și telespectatorii! Eu sunt sufletistă, nu sunt geloasă că, Doamne ferește, a ieșit ea învingătoare. Doar chestia aceasta m-a durut, cea cu Ligi! Sunt supărată că ea mi-a promis mie acel trofeu și l-a dat altcuiva”, a declarat Berna, care a mai specificat ceva. ”Mi-a fost prietenă, m-am înțeles bine cu ea, mereu i-am luat apărarea, mai ales că mi-e dragă, trebuia să merg și la ea acasă zilele viitoare, dar exact ca și în emisiune, m-a trădat din nou. Este a treia oară. Prima oară, am iertat, a doua oară, iar, dar acum, cât să mai iert, că nu înțeleg”.

Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici! ”Am promis că voi da trofeul unei concurente, dar nu am specificat numele ei”

Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici! Pe de altă parte și Bianca a avut varianta ei, una total diferită. ”Este adevărat, am promis că voi da trofeul unei concurente, dar nu am specificat numele ei, nu am spus concret Berna. Poate voiam să il și dau ei, dar, de la întoarcerea în țară, m-am uitat la emisiune și am văzut-o pe Ligi altfel, în altă lumină. A fost jignită, nu mi-a plăcut modul în care s-a vorbit despre fizicul ei la început de sezon și parcă m-am regăsit în ea, așa cum eram eu tratată în primul sezon. Am empatizat cumva! În plus, a fost de la începutul competiției în casă și merita un premiu din punctul meu de vedere, așa că, i-am oferit trofeul din suflet”, a declarat Bianca Comănici la WOWbiz.ro, imediat după finală.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kB0cB1M722o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"