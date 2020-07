In articol:

Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! Duminică seara, Bianca și Livian au plecat acasă cu marele premiu, după o finală a emisiunii Puterea dragostei de-a dreptul emoționantă, în care Andreea Mantea le-a spus să-și asculte inima și să fie în continuare împreună, mai ales că spun că se iubesc. ”Merită să fiți împreună, sunteți foarte frumoși și trebuie să dați o șansă nouă relației voastre”, au fost cuvintele moderatoarei, moment în care Livian chiar a fost extrem de sincer.

Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! ”Când Andreea Mantea ne-a unit mâinile acolo pe scenă, am simțit să o iau pe Bianca așa pe sus și să o sărut”

”Când Andreea Mantea ne-a unit mâinile acolo pe scenă, am simțit să o iau pe Bianca așa pe sus și să o sărut, dar m-am abținut”, a spus Livian, care a explicat apoi și de ce. ”Trebuie să ne cunoaștem aici afară, trebuie să clădim relația. Nu am vrut să o sărut ca să nu stric totul, să o dau peste cap pe Bianca. Nu vreau să grăbesc lucrurile, vreau să iau totul încet, să nu regret nimic, nici eu, nici ea”, a spus Livian, în exclusivitate, la WOWbiz.ro. Pe urmă, a mai comentat și despre premiu și reușita lui după un an și două luni de competiție. ”Eu eram ferm convins că o să câștig, pentru că eu știam ce prezint, ce se vede dincolo de ecran, lumea te recunoaște dacă nu ești real, dacă ești fals”, a conchis Livian.

Bianca a spus tot ce a simțit în acest sezon de la Puterea dragostei! ” A fost diferit. Nu realizez...”

Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! Pe de altă parte, Bianca Comănici a fost surprinsă că a ieșit învingătoare și în acest sezon. ”Nu realizez că am câștigat. Sezonul ăsta e diferit față de primul. În primul sezon, am simțit că a fost ca ”o palmă peste față” pentru ceilalți, acum însă a fost altfel. Poate dacă acum ar fi câștigat alta nu mă mai urau așa mulți. În finala aceasta aveam lângă mine o prietenă, cel puțin așa credeam (n.red. se refera la Berna)”, a declarat Bianca de la Puterea dragostei.

Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! ”Ne-am dus în pat, am prins-o de păr, și haț...dreaptă, apoi...stângă”

Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! Acestea fiind zise, se pare că toate lucurile par că s-au aranjat pentru Bianca și Livian, iar ei acum sunt pe cale să se împace. Drept dovadă, cu o seară înainte de finală, bărbatul a stat acasă la brunetă și...s-a lăsat cu o hîrjoneală plină de urmări...de natură...fizică! ”În timp ce ne uitam în oglindă la noi, că altceva nu aveam de făcut, întrucât Bianca nu are încă nimic în noua casă, nici televizor, bang, apeluri, mesaje la Bia pe telefon! Atunci, am zis...Daaaa, primești apeluri? Te rezolv eu! Am lăsat tot. Ne-am dus în pat, am prins-o de păr, și haț...dreaptă, apoi...stângă. Și pe urmă, m-am întors cu spatele și am dormit”, a comentat, în stilul lui caterincos, Livian, explicând astfel mușcăturile de pe gât ale frumoasei concurente.

”Nu este vorba despre gelozie. Nu mă deranjează că primește telefoane, nu sunt absurd, între noi, în cazul acesta a fost doar o joacă. Aseară, Bianca a avut o reacție bună, am râs, am glumit.Pe mine, mă interesează la femeie de lângă mine, reacția ei când primește apeluri, reacția ei când se dă cineva la ea, reacția ei...reacția ei. Nu mă interesează că vin o mie de bărbați în fața ei, mă interesează reacțiile. Asta pentru viitor, nu vorbim despre ce se întâmplă acum”, a conchis Livian pentru WOWbiz.ro

Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! ”Este gelos!”

Livian a mușcat-o pe Bianca de gât! Dacă Livian a explicat ce s-a întâmplat cu o seară înainte de finala Puterea dragostei, ei bine, și Bianca a avut ceva de specificat. ”M-a surprins reacția lui! Inițial, nici nu mi-am dat seama de urme, abia dimineață le-am văzut. A dorit să își marcheze teritoriu și mi-a făcut mușcătura asta de...„lup”! E gelos, vă spun eu adevărul”, a declarat și bruneta râzând.