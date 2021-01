Declarații exclusive despre Jador! Carmen de la Sălciua face lumină în ceea ce privește relația lor

In articol:

Dacă despre Culiță Sterp nu a avut foarte multe de zis, preferând să îl felicite pentru că va deveni tătic alături de o tânără domnișoară pe care o cunoaște de multă vreme și care, culmea, a fost invitată și la nunta lor, Carmen de la Sălciua a fost mult mai generoasă în vorbe când a discutat despre Jador.

Și, recunoaște, printre altele, Carmen de la Sălciua, relația ei cu Jador este una de senzație. ”Nu are cum să nu îmi placă de Jador, este un tip care te face să râzi tot timpul, este un băiat senzațional. Ne înțelegem foarte bine și acest lucru l-a recunoscut și el, în toate vlogurile lui”, ne-a spus Carmen de la Sălciua. Dar, dacă până acum, tot ce se știa despre ei este că au colaborat pentru un videoclip, iată că frumoasa Carmen de la Sălciua ne-a dezvăluit mai multe.

Carmen de la Salciua si Jador sunt amici apropiati

”La un moment dat, noi doi am fost și la film. Era în perioada în care el filma pentru acel reality-show, ne-am văzut la mall și am mers la film împreună. Noi ne-am cunoscut nu doar ca artiști, ne înțelegem bine ca femeie cu bărbat. Nu, nu avem o relație, nu se poate spune așa ceva... Și nu mi-ar fi rușine să o recunosc dacă ar fi pentru că, la o adică, eu sunt o femeie singură, asumată...”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua.

În altă ordine de idei, recunoaște Carmen de la Sălciua, îl așteaptă pe Jador cu nerăbdare să se întoarcă de la Survivor. ”Sper să vină cu trofeul să demonstreze că este, cu adevărat, și un bărbat puternic. Da, probabil că ne vom vedea după Survivor, mă uit la fiecare ediție, îi țin pumnii... Și când se va întoarce poate vom merge și la o cafea, să stăm de vorbă și despre alte subiecte în afara colaborărilor. El este un băiat extraordinar, este un tip interesant, are suflet de artist și, sper deosebire de mine, este suficient de curajos să arate tuturor cum este el în viața reală. El nu se ascunde niciodată, nu are inhibiții, este așa cum, probabil, își dorește fiecare să fie, dar se teme de camerele de luat vederi. E adevărat, când vine vorba de relații, din ce am înțeles, nu este la fel de dezinhibat, uneori se teme să arate ce simte, dar asta este probabil din cauza experiențelor pe care le-a avut”, ne-a mai spus frumoasa Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua: ”Vreau un bărbat puternic”

Carmen de la Sălciua recunoaște că relația pe care a avut-o cu fostul ei soț, Culiță Sterp, unul dintre Faimoșii de la Survivor România 2021, a întărit-o și a făcut-o să știe ce vrea cu adevărat de la un bărbat. ”Eu, acum, chiar dacă sunt cunoscută, vreau un bărbat care să nu mă dorească pentru că sunt Carmen de la Sălciua. Să mă dorească pentru că sunt Carmen, pentru cum sunt eu, nu cum sunt ca artistă. Dar știu că asta este destul de greu pentru că el trebuie să fie puternic. Adică, să ne înțelegem, nu mă interesează situația lui financiară, nu mă interesează ce are, ce știe, ce nu are... Mă interesează să fie puternic , suficient de puternic să mă accepte și cum sunt ca om, dar să mă susțină și ca artistă. Eu sunt o femeie puternică acum, așa mă consider, iar alături de un bărbat puternic cred că putem muta munții din loc. Și, pentru mine, o spun sincer, este important să creadă în Dumnezeu, cred că un om fără frica lui Dumnezeu se poate descurca greu și într-o relație”, ne-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

Jador i-a făcut propuneri indecente lui Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua este, cu siguranță, feblețea vedetei de la Survivor România 2021, manelistul Jador, cei doi fiind mai mult decât apropiați încă de pe vremea în care colaborau pentru o melodie care a făcut furori în lumea muzicii din România. Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Jador, pregătit psihic pentru Survivor România 2021, a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare. Iar în centrul acestor dezvăluiri s-a aflat chiar Carmen de la Sălciua, cântăreața care a înnebunit showbiz-ul nu doar cu talentul ei, ci și cu formele de invidiat pe care nu se teme să le afișeze. Mai exact, Jador a recunoscut că frumoasa lui colegă de breaslă este potrivită pentru a deveni femeia care să îi facă copii și cu care să facă o familie.

”Vrea să fiu mama copiilor lui. Cred că, de fapt, glumește, așa e el, mai glumeț. Dar este un bărbat deosebit, este un artist deosebit”,a explicat Carmen de la Sălciua celor care, mânați de curiozitate, au întrebat-o despre declarațiile cât se poate de explicite făcute de Jador înainte de a pleca în Republica Dominicană pentru Survivor România 2021.