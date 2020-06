In articol:

Bătută și cu casa vandalizată, Brigitte și-a făcut timp să vorbească, în exclusivitate cu WOWbiz.ro, despre ce s-a întâmplat în casa ei și cum a trăit cea mai mare dramă din viața ei de până acum.

Brigitte Pastramă ar fi fost bătută și umilită în urmă cu câteva ore de fiul ei cel mare, Robert! Toată povestea a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp, mai ales că, în aceste momente, ambii se află la sediul Poliției Voluntari, pentru a da declarații!

”S-a drogat, nu știu cu ce, alături de niște prieteni de-ai lui. A vanzalizat casa. Despre ce am pățit eu nu vreau să vorbesc, dar vreau să săun că noroc că m-a apărat Florin (Pastramă, n. red.). Nu știu ce se întâmplă cu fiul meu, nu știu de ce a făcut asta. NU, nu am camere de luat vederi ca să știu cu ce s-a drogat. Despre ce a furat și despre casa vandalizată nu vreau să vorbesc acum prea multe. În acest moment, sunt bine, voi vedea ce fac mai departe. Voi lua o decizie, nu pot să vorbesc acum despre plângeri împotriva fiului meu”, ne-a spus, în exclusivitate, Brigitte Pastramă, fostă Sfăt, în timp ce, agitată peste măsură, îl chema pe Florin Pastramă să fie alături de ea.

”În primul rând, sunt Robert Sfăt, nu mă numesc Pastramă, sunt un orfan exportat la București la 14 ani! Pe mine m-a crescut bunica la Timișoara. Nu am agresat pe nimeni, și nu am luat nici o mașină.

I-am furat o sticlă de vin aseară, este adevărat, și am dat muzica puțin mai tare, iar ea a venit la mine cu scandal și mi-a zis să nu mai fac gălăgie, apoi mi-a spus că aș fi luat...ceva. Ei bine, nu am consumat alte prostii, așa cum a declarat ea la Poliție. Eu sunt mai artist, nu îmi place să se zică altceva despre mine. Doar în clasa a opta am fumat o țigară mai...așa... mai amuzantă, în rest, sunt niște prostii. De ce să fur eu mașina...? Am luat și am turat-o, nu am plecat cu ea noapte...sunt niște afirmații...Vă spun că am făcut teste de substanțe aici la poliție, că nu este nimic care să fie așa cum s-a descris situația”, a declarat băiatul vedetei la RomâniaTV, în urmă cu câteva momente.

Cine este Robert, fiul lui Brigitte Pastramă?

Înainte de a cunoaște celebritatea, Brigitte poză în ipostaze incendiare, frumusețea ei fiind, în Timișoara, un fapt binecunoscut. Mai exact, în anul 2000, Brigitte Sfăt era unul dintre cele mai cunoscute manechine din Banat, iar fizicul a ajutat-o să-şi adjudece titlurile de „Top Model România" şi „Top Model of the World". Tot atunci, a fost remarcată, după ce a apărut într-o reclamă pentru electrocasnice japoneze, de cel care avea să îi devină soț, extrem de bogatul afacerist Octavian Sfăt. Iar iubirea lor a fost una de poveste, cei doi având o relație invidiată de lumea bună a orașului de pe Bega din acea perioadă… Iar povestea lor de dragoste s-a concretizat repede, ea născând un băiat, Robert. Dar nu moda a fost catapulta care a lansat-o în showbiz, ci un scandal de amploare. În 2002, actuala doamnă Brigitte Pastramă a rămas văduvă (n.r., a fost căsătorită cu afaceristul Octavian Sfăt, alături de care are un băiat) și s-a trezit moștenitoare peste un adevărat imperiu financiar, compus din două cluburi, un hotel în construcție, un restaurant și două case, una la Timișoara, alta la Arad...