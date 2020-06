Ce a spus fiul lui Brigitte la Poliție după ce a fost acuzat că și-a bătut mama și i-a furat mașina! ”Nu mă cheamă Pastramă, sunt un orfan exportat la București de la 14 ani”

Brigitte Pastramă este în stare de șoc după ce a fost victima unor scene incredibile chiar și pentru zbuciumatul showbiz românesc! Brigitte Pastramă ar fi fost bătută și umilită în urmă cu câteva ore de fiul ei cel mare, Robert! Toată povestea a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp, mai ales că, în aceste momente, ambii se află la sediul Poliției Voluntari, pentru a da declarații!

Brigitte Pastramă a ajuns la poliție cu fiul ei! L-a acuzat că i-ar fi furat mașina...”aflându-se sub influența substantelor interzise”.

”La data de 22 iunie a.c, în jurul orelor 09:33, Inspectoratul de Poliție a Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 19 ani, i-a furat mașina, acesta aflându-se sub influența substantelor interzise.

La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Voluntari pentru efectuarea de activități specifice. Din primele verificări a rezultat faptul că fiul apelant ei a plecat în cursul nopții cu mașina mamei sale, dar a revenit la domiciliu. Persoana vătămată și fiul acesteia au fost conduse la sediul Poliției orașului Voluntari pentru cercetări.

In prezent polițiștii orașului Voluntari efectuează verificări pentru stabilirea împrejurărilor și circumstanțelor în care s-ar fi produs fapta sesizată”, a specificat într-un comunicat oficial Anne Ciolca, purtătorul de cuvânt al instituției.

Brigitte Pastramă a fost bătută și umilită de propriul fiu! ”Am fumat o țigară mai...așa... mai amuzantă”

Dacă vedeta a preferat să nu facă nici măcar un comentariu până în acest moment, ei bine, în mod șocant, tânărul a ieșit în fața presei cu o serie de....comentarii de-a dreptul halucinante.

Brigitte Pastramă a fost bătută și umilită de propriul fiu, culmea și...ironizată la poliție! ”În primul rând, sunt Robert Sfăt, nu mă numesc Pastramă, sunt un orfan exportat la București la 14 ani! Pe mine, m-a crescut bunica la Timișoara. Nu am agresat pe nimeni, și nu am luat nici o mașină.

I-am furat o sticlă de vin aseară, este adevărat, și am dat muzica puțin mai tare, iar ea a venit la mine cu scandal și mi-a zis să nu mai fac gălăgie, apoi mi-a spus că aș fi luat...ceva. Ei bine, nu am consumat alte prostii, așa cum a declarat ea la Poliție. Eu sunt mai artist, nu îmi place să se zică altceva despre mine. Doar în clasa a opta am fumat o țigară mai...așa... mai amuzantă, în rest, sunt niște prostii.

De ce să fur eu mașina...? Am luat și am turat-o, nu am plecat cu ea noapte...sunt niște afirmații...Vă spun că am făcut teste de substanțe aici la poliție, că nu este nimic care să fie așa cum s-a descris situația”, a declarat băiatul vedetei la RomâniaTV, în urmă cu câteva momente.