Cu toate acestea, în exclusvitate pentru WOWbiz.ro, Uddi a discutat despre mesajul cu pricina și despre ce se petrece, cu adevărat, cu el.

Citeste si: Cântărețul Uddi a lăsat un mesaj de adio pe Facebook! „Să vă amintiți de mine cu zâmbetul pe față!” Fanii s-au panicat

Citeste si: Sandu Lungu șochează cu noul look! Are barba verde și fatete de metal FOTO

”Cred că am fost greșit interpretat din cauza mesajului postat. Uneori, eu sunt mai spontan și poate nu mă fac bine înțeles. Dar, da, poate fi gândit ca un mesaj de adio…. Sunt scârbit de ceea ce se întâmplă la noi, în lumea artistică. Adică, sincer, dacă nu ești înregimentat la o mare casă de discuti, nu exiști, nu te poți manifesta ca artist… De aceea am și postat acel mesaj”, ne-a explciat Uddi.

Mai mult decât atât, cântărețul Udii a mai făcut o serie de lămuriri cu privire la dispariția lui. ”De ani buni mă gândesc la asta. Vreau la modul cel mai serios, să plec, să părăsesc România. Am oferte, pot să plec în Germania, în Spania, dar iubesc această țară, mi-e greu. Dar nici nu mai pot trăi aici. Adică, gândiți-vă, ca artist, ai cheltuieli. Eu am o rată la bancă, trebuie să mă întrețin, gtrebuie să mă îmbrac, că sunt artist… Dar, ca artist, nu te solicită nimeni, este o adevărată mafie dacă nu ești cu ei…

Nu vreau să spun prea multe, că nu vreau să supăr, dar eu nu pot trăi aici. De exemplu, sunt dansatori care se dau cântăpreți, fac doar playback și de Revelion au patru-cinci angajamente. La mine, este al patrulea Revelion în care nu m-a sunat nimeni să cânt pentru că nu sunt cu ei, sunt artiost independent. Normal că mă gândesc să plec de aicio, pentru totodeauna, să mă duc să câștig un ban în altă țară, ca artist. Să mă pot întreține ca un om. E frustrant, nu are cum să nu fie, când vezi că la noi totul este pe nepotisme. Și vorbim de muzică, nu de politică… Oricum, nu am de gând să mă sinucid, sunt creștin, nu aș putea face așa ceva. Eu chiar am planuri de viitor, vreau să adopt doi copii, nu mă joc cu asta”, ne-a mai spus, cu obidă, Uddi.

Uddi, mesaj de adio care a șocat showbiz-ul

Cântărețul Dragoș Udilă, cunoscut drept Uddi, și-a speriat fanii. A publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj de adio, iar prietenii virtuali și urmăritorii s-au panicat și l-au asaltat cu mesaje.

„Le mulțumesc celor care au fost buni și sinceri și vă rog să nu vă supărați și să vă amintiți de mine cu zâmbetul de față! Vă iubesc pe toți”, este mesajul pe care l-a scris Uddi pe pagina lui de Facebook.

„Acest mesaj sună de parcă ar fi ultima oară când ne scrii. Ai vreun gând de ceva rău?”, este unul dintre mesajele pe care le-a lăsat unul dintre urmăritorii lui Uddi.

Ulterior, Uddi a șters cuvintele care i-au speriat pe admiratori.

Uddi s-a despărțit recent de iubita cu care a fost patru ani

Uddi și iubita lui, Mara Roșioru, s-au despărțit. Cântărețul și tânăra actriță erau împreună de patru ani și aveau planuri mari. În urmă cu un an, ea spunea că își dorește patru copii cu artistul și voia să devină mamă cât mai repede. Cu toate acestea, au ajuns să se certe ca la ușa cortului, după cum au declarat vecinii și, mai apoi, să puncă punct relației.

Uddi a scris câteva mesaje extrem de dure la adresa fostei lui iubite, Mara Roșioru. Ulterior, a șters mesajele și a recunoscut că nu a reacționat așa cum ar fi trebuit. Ba mai mult, cântărețul și-a cerut iertare pentru gestul lui.

„Am trecut prin momente foarte grele cu familia și cu fosta iubită, pe care am iubit-o enorm, nu am știut cum să reacționez și am acționat greșit și la suparare. Îmi cer scuze în primul rând față de fosta iubită și de toți cei pe care i-am supărat! Rog înțelegere! Vă mulțumesc!', a scris Uddi pe rețelele de socializare.