Declarațiile antisemite ale lui Viktor Orban duce la demisii din staff-ul său, dar prea târziu. Care este planul premierului pentru maghiari? | EXCLUSIV

Zsuzsa Hegedüs și-a dat demisia marți după discursul lui Orban despre „amestecarea raselor”, susținut în Tușnad, Harghita. Deși sunt prieteni de 20 de ani, aceasta a condamnat mesajul antisemit al premierului într-o scrisoare deschisă.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Discursul său este cel mai bun semn al izolării și disperării lui Orban.”

În discursul rostit la Tușnad, Viktor Orban a spus clar că „maghiarii nu sunt o rasă amestecată și nici nu vrem să devenim una”, un mesaj care a trezit din nou resentimente naționaliste mai vechi și care a fost foarte discutat în presa din țara noastră. Hegedüs, consilier al prim-ministrului maghiar pe probleme de incluziune socială, a ales să părăsească staff-ul lui Orban la scurt timp după episodul Tușnad și i-a trimis o scrisoare marți dimineață, în care descrie discursul lui Orban ca fiind unul „nazist pur, demn de Goebbels” (ministrul propagandei din Germania Nazistă).

„Doamna Hegedüs este consilier, în principal, pe problema de incluziune a rromilor. A lucrat cu Orban și în perioada primului său ministeriat. A rămas alături de el, în opoziție, și a rămas și după 2010. Faptul că, după 2014, s-a simțit confortabilă cu declarațiile lui Orban și cu antisemitismul lui afișat, asta e altă problemă. După Tușnad, ea și-a dat demisia în mod public și vizibil. Numai că nu cred că acest gest are o semnificație extraordinară pentru electoratul maghiar, pentru că informația nu va ajunge niciodată acolo.(...) Discursul său este cel mai bun semn al izolării și disperării sale. Eu am participat la Tusvanyos până în 2019. Pot spune că discursul de acolo a devenit din ce în ce mai extremist. Deja în 2015, când începuse criza migrației, mesajele rasiste nu erau prezente doar în discursul lui Orban. Tot de aici, în 2014, a lansat democrația iliberală. Pentru Viktor Orban, Băile Tușnad sunt tribuna de la care poate să lanseze Urbi et Orbi (cetății și lumii). Urbi pentru maghiari și Orbi pentru restul lumii”

, a subliniat Cristian Pîrvulescu în interviul exclusiv acordat redacției WOWbiz.ro.

Cristian Pîrvulescu: „E credința sinceră a lui Orban, pe care o împărtășesc destui maghiari.”

Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA [Sursa foto: Facebook]

Chiar dacă fosta consilieră a lui Orban a condamnat puternic cuvintele lui Orban, i-a trasmis la finalul scrisorii că speră să fi fost doar o „deraiere”, și nu o dovadă de rasism a unui „autocrat care a fost prea mult pentru mine, cu o poziție prea radicală anti-UE și antimigrație.

De altfel, modelul iliberal al lui Orban din Ungaria, critic la adresa Occidentului și bazat pe un discurs naționalist, nu diferă cu foarte mult de cele ale unor alți mari lideri precum Vladimir Putin, în Rusia, Recep Tayyip Erodgan, în Turcia, și Benjamin Netanyahu, în Israel.

„Iliberalii Putin, Netanyahu, Orban și Erdogan au făcut un fel de alianță internațională, iar modelul este Netanyahu. Ei fac parte cam din aceleași generații de politicieni, chiar dacă este o diferență de 10-12 ani între ei. Încă din anii 2000 au fost în politică împreună. În principiu am putea să spune că sunt cam depășiți, dar „depășiții” ăștia nu vor să se ducă și să se odihnească. Vor să schimbe lumea. E credința sinceră a lui Orban, pe care o împărtășesc destui maghiari”, le-a mai spus Cristian Pîrvulescu jurnaliștilor WOWbiz.