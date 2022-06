Uniunea Europeană cade la învoială pentru emabargo, dar nu complet! Va diviza petrolul rusesc si mai mult Europa? | EXCLUSIV

In articol:

Liderii UE au bătut palma luni pentru blocarea transporturilor de produse petroliere din Rusia, însă importurile prin conducte vor continua temporar.

Aurelian Dochia: „Nu suntem decât la începutul perioadei ăsteia de sacrificii.”

Ungaria și Republica Cehă au primit derogări din partea UE.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene [Sursa foto: Twitter]

Potrivit Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, acordul va tăia aproximativ 90% din importurile de petrol ale UE din Rusia. Germania și Polonia sunt hotărâte să închidă alimentarea prin conducta Druzhba, ceea ce va reduce semnificativ bugetul de război al lui Vladimir Putin.

„Polonia este țara care s-a situat de partea susținerii foarte hotărâte a oricăror măsuri de sancțiune împotriva Rusiei, așa că trebuiau să accepte și sacrificiile pe care o asemenea măsură le presupune. Ceea ce mi se pare mie îngrijorător este că nu suntem decât la începutul perioadei ăsteia de sacrificii pe care poziția față de războiul din Ucraina îl are la nivelul Uniunii Europene. Deja au apărut fisuri și aceste fisuri, cel mai probabil, se vor adânci, cu cât vom discuta mai mult despre bani, despre cum vor fi împărțiți și cine va trebui să plătească nota de plată...va fi din ce în ce mai complicat! La nivelul cetățeanului de rând din Uniunea Europeană, va începe să apară această întrebare <<De ce să plătim noi mai mult și alții mai puțin?>> Noi, România, am fost printre cei disciplinați, care am mers întotdeauna pe linia oficială. Avantajul nostru este că suntem mult mai puțin dependenți de petrolul rusesc decât alte țări și cumva ne permitem să avem o poziție mai fermă”,

a explicat Aurelian Dochia într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Aurelian Dochia: „Lecția pe care o înveți, până la urmă, este că este bine să te arăți un pic mai răzvrătit, mai rebel, ca să poți să negociezi.”

Dacă ramura de nord a conductei Druzhba urmează să fie închisă, cea sudică va alimenta în continuare Ungaria și Cehia, care au cerut un răgaz pentru a aplica embargoul. Viktor Orban, Prim-ministrul Ungariei, a insistat ca țara sa să facă provizii pentru a asigura autonomia energetică a țării sale în caz de urgență. Cehia a primit și ea un derogare de 18 luni, pentru a revinde produsele petroliere din țiței rusesc.

„Într-adevăr, Viktor Orban a obținut ce și-a propus. Jocul lui ține și în plan politic intern, pentru că, de curând, a câștigat alegerile în mod categoric. Asta înseamnă că, până la urmă, populația apreciază poziția asta de frondă pe care o adoptă în raport cu Uniunea Europeană, atâta vreme cât Ungaria are ceva de câștigat. Să nu cumva să înceapă să fie privit și de alte țări, pentru că lecția pe care o înveți, până la urmă, este că este bine să te arăți un pic mai răzvrătit, mai rebel, ca să poți să negociezi”, a precizat Aurelian Dochia pentru WOWbiz.ro.