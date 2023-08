In articol:

Elias Charalambous (42 de ani), tehnicianul de pe banca FCSB, a făcut primele declarații în urma calificării, după ce formația sa a reușit, cu mari emoții, să treacă de CSKA 1948.

O eliminare ar fi reprezentat o dezamăgire pentru finanțatorul Gigi Becali, dat fiind faptul că acesta își dorește suma oferită de UEFA pentru calificarea în grupele UEFA Europa Conference League.

Tehnicianul formației „roș-albastre” a declarat încă din conferința de presă premergătoare partidei că meciul va pune dificultate echipei sa, CSKA 1948 fiind aproape de calificare, fiind o bună parte a partidei în avantaj.

Declarațiile lui Elias Charalambous după meciul FCSB-ului: „Știam că va fi greu”

„După cum v-am zis ieri, știam că va fi greu. Dacă nu ești focusat sută la sută în toate cele 90 de minute, vei întâmpina probleme. După ce am marcat, totul era bine pentru noi, am avut posesia, dar am fost puțin relaxați și am avut probleme. Ne-am calificat și acum trebuie să ne concentrăm pe următoarea partidă din campionat. Am observat și noi în ultimele meciuri, avem problemele noastre. După cum am spus, în fotbal nu trebuie să te relaxezi nici măcar o secundă.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

Uneori este mental, după ce conduci din primul meci și parchezi în al doilea... trebuie să fii mai concentrat pentru toate cele 90 de minute. În fotbal, orice s-ar putea întâmpla. Jucătorii au arătat atitudine după ce s-a întâmplat. Avem zi de recuperare mâine, vom vedea cum se simt”, a spus Elias Charalambous.

Citește și: Vlad Chiricheș și Sabrina, povestea de dragoste cea mai romantică de la FCSB! A cerut-o e soție de ziua ei, iar la nuntă de la un palat din Florența, a deschis petrecerea pe melodia ”Vivo per lei!”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB [Sursa foto: FCSB TV]

Citește și: Prestația lui Dennis Man din meciul cu Sassulo, comentată de presa din Italia. Ce au spus despre internaționalul român

După calificarea această calificare în următorul tur al UEFA Europa Conference League, FCSB o va întâlni pe FC Nordsjælland, o formație daneză cu un lot cotat la 32 de milioane de euro de site-urile de specialitate, o echipă pe măsura „roș-albaștrilor”.

FCSB a reușit să își treacă în cont cinci victorii consecutive în toate competițiile (trei în campionatul intern și două în competiții europene), iar acum încep pregătirile pentru derby-ul împotriva celor de la CFR Cluj, programat duminică, 6 august, chiar pe stadionul Ghencea.