Deea Codrea a devenit mămică! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, primele detalii despre bebelușul ei: ”Este cel mai minunat”

Deea Codrea de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a devenit mămică de băiețel! Fosta concurentă a competiției fenomen de la Kanal D a oferit și primele detalii despre cum a decurs nașterea și a promis că va reveni cu alte precizări despre întregul moment, dar și despre minunea din viața ei.

Până atunci, Deea a ținut să le spună internauților că totul a decurs așa cum a trebuit, că bebelușul este perfect sănătos. Iubitul ei a fost lângă ea atunci când micuțul lor Iian a venit pe lume, iar momentul a fost plin de emoție.

Deea Codrea a postat și prima imagine cu băiețelul ei, în timp ce-l alăptează. Fotografia emoționantă i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Cu ce probleme s-a confruntat Deea Codrea, înainte să nască

Deea Codrea a anunțat că a avut niște dureri cumplite, înainte să nască. Atunci a crezut că o să intre în travaliu. „Vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți minunați. Nu am fost așa activă pentru că am avut trei zile super grele. Am avut o problemă groaznică cu nervul sciatic, bebe aparent apăsa pe el. Îmi crea aceste probleme de mobiliate și nu puteam să stau în picioare pe loc.

Asta însemna că nu puteam sta în fața oglinzii sau să îmi fac duș fără să ridic un picior undeva în aer sau să îl sprijin. N-aveam nicio problemă să urc scări sau să merg. Din weekend am observat că nu puteam să urc scările, m-am pus în fund, în mijlocul scărilor. Dureri groaznice, am crezut că în momentul ăla nu mi se instalează travaliul atunci nu știu când se mai instalează. Dureri cu plânsete, criză de durere, ceva atât de rău eu nu am mai avut până acum. Au trecut, Slavă Domnului!”, a povestit Deea Codrea, la Instastory.