Deea Codrea, mesaj emoționant pe rețelele de socializare! Vedeta a intrat în săptămâna 35 de sarcină: „Te așteptăm cu toată dragostea”

Deea Codrea și iubitul ei, Andrei, sunt în culmea fericirii! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities!” urmează să devină mamă pentru prima dată. Influencerița va aduce pe lume un băiețel, pe care îl va chema Iian. Viitoarea mămică arată fabulos în săptămâna 35 de sarcină, iar pozele pe care le postează pe pagina ei de Instagram stau drept dovadă.

Deea Codrea, însărcinată în 35 de săptămâni [Sursa foto: Instagram]

Deea Codrea a intrat în săptămâna 35 de sarcină

Cu ocazia intrării în săptămâna 35 de sarcină, Deea Codrea a distribuit un mesaj emoționant pe pagina ei de Instagram. Alături de mesaj, vedeta a postat o fotografie cu burtica de gravidă.

„Astazi am intrat in saptamana 35 de sarcina si in timp ce incerc sa asimilez fiecare schimbare din corpul meu, simt cum ma schimb in profunzimea fiintei mele, cum imi sunt resetate valorile, reactiile, principiile si mai ales dorinta de a ma pune pe primul loc, iar acest prim loc nu intra in antiteza cu rolul de iubita sau chiar mama, as spune ca de fapt: se completeaza perfect. Nu stiu multe despre ce voi simti cand il voi strange in brate pe Iian, insa stiu ca mi-as dori sa fiu o mama care sa isi fie ei suficienta, sa nu se indoiasca de ea, de cat poate sau de cat stie, sa nu aplece urechea in stanga si in dreapta, ci mai degraba sa isi asculte instinctul, sa nu uite ca e femeie, iubita, om pasionat si mama, si ca daca isi cunoaste rolurile astea foarte bine, sunt sigura ca va gasi o forma de a le impaca pe toate, iar daca nu, va alege fix ce e mai bine pentru ea.

Ridicam la rang de arta sacrificiul si stiu ca noi femeile asa ne-am obisnuit dintotdeauna: sa facem ce trebuie, insa ce ar trebui sa facem ar fi sa ne ascultam: cand nu mai putem, cand e destul, cand e nevoie de o pauza, cand avem nevoie sa ne iubim un pic mai mult! Sarcina are un rol tare important in a prioritiza: oameni, activitati, alegeri, te gandesti de doua ori la ce simti sa faci, la ce iti face cu adevarat placere si nu mai alegi sa umpli spatiile libere cu tot ce gasesti la indeamana, ci mai degraba cauti lucruri care aduc in viata ta greutate, care te invata ceva, care iti arata ca esenta este o treaba total diferita de aparenta. Astazi incerc sa impac in capul meu toate vocile: incerc sa fiu activa aici si sa ma ocup de campanii, sa ma iubesc si sa-mi ofer momente de repaos, sa iubesc la randul meu si sa am rabdare: ca toate vin exact cand trebuie. Nu cred ca exista o transformare mai mare pentru femeie decat acele 9 luni in care se darama, se curata si se reconstruieste! Nu stiu cand a zburat timpul, insa fiecare zi din ultimele luni m-a invatat mai multe decat toti cei 29 de ani. Te asteptam cu toata dragostea #BabyIian 🤍

#35weekspregnant”, este mesajul transmis de influenceriță.

