Deea Codrea nu vrea ca fiul ei să fie botezat! Motivul este unul neașteptat: „Pe mine nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să fiu botezată”

Deea Codrea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, este mămica mândră a unui băiețel, Iian, care s-a născut pe data de 9 octombrie 2021 și de atunci toată atenția se îndreaptă către micuțul ei. Ei bine, însă, un lucru pe care puțini dintre fanii influeceriței îl știau este că, aceasta și partenerul ei au decis ca Iian să nu fie botezat.

Vedeta a explicat că își dorește ca băiatul să aleagă singur dacă vrea sau nu să aibă parte de această taină, atunci când Iian va crește și va avea mai multe informații despre diferite religii.

“Nu suntem genul de oameni religioși și mai mult decât atât, una dintre valorile noastre, pe care vrem să o transmitem și copilului, este aceea de libertate. Și atunci, mi-aș dori ca Iian să ajungă în punctul în care să poată să cunoască toate particularitățile tuturor religiilor și să își aleagă dacă își dorește să fie botezat, în ce religie și dacă nu. Mi se pare că pe mine nu m-a întrebat nimeni dacă îmi doresc să fiu botezată sau nu. Mi-aș dori ca el să aibă dreptul la această alegere. Cumva, nu aleg în locul în niciun alt mod, îl întreb dacă vrea să mănânce mere sau pere, astfel că mi se pare OK și aici să fie alegerea lui. Noi am ales să nu facem botezul, să nu îl botezăm. Va vedea el, mai târziu. Își va alege singur ce își dorește.”, a declarat Deea Codrea, pentru Ego.ro.

Deea Codrea nu-și dorește să devină mamă pentru a doua oară

Sinceră din fire, Deea Codrea a dezvăluit că nu își dorește să devină mămică pentru a doua oară, asta pentru că vrea să-și canalizeze toată energia și atenția asupra fiului ei, precizând că i se pare destul de greu de împărțit atenția atunci când părinții au mai mulți copii.

“Noi am zis că ne oprim. Ni se pare greu de împărțit în mod egal atenția. Andrei, de exemplu, mai are o soră, eu nu am mai avut nici frați, nici surori. Nu știu cum m-aș fi simțit dacă atenția părinților mei ar fi fost divizată dintr-o dată și atunci ar fi trebuit, brusc, să aibă grijă și de alt copil. Nu știu dacă m-aș fi simțit neapărat bine și nu mi-aș dori ca el să treacă prin asta. Așa că, deocamdată, decizia este să nu.”, a mai spus Deea Codrea, pentru aceeași sursă.