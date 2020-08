Deea și Dinu Maxer au împreună doi copii

In articol:

Deea Maxer visează din nou la corpul pe care îl avea înainte să nască. Chiar dacă este într-o formă de zile mari, cântăreața susține că și-a revenit foarte greu după ultima naștere și vrea să recurgă din nou la opreațiile estetice.

Soția lui Dinu Maxer nu este străină schimbărilor. Când avea 22 de ani, Deea Maxer si-a pus silicoane în urmă cu câțiva ani, imediat după ce l-a născut pe micuțul Andreas, pentru ca i s-au lasat sanii. Acum, aceasta dorește să-și facă o operație de ridicare a sânilor și, poate, o liposucție.

”Am implant mamar făcut la un an dupa ce l-am născut pe Andreas. M-am operat atunci pentru că aveam 22 ani si sânii până la buric după folosirea unei pompe de muls, incorect folosită. In ultimele două luni am slăbit 5 kilograme, însă nu am făcut mari eforturi pentru asta. Corpul meu își revine lent, după ultima sarcină cu naștere prin cezariană care a întâmpinat complicații. În toamnă mi-am programat o intervenție de ridicare de sâni și poate o liposucție dacă nu reușesc să slăbesc cât doresc”, a declarat Deea Maxer pentru publicația Ciao.ro.

Deea și Dinu Maxer, în ziua nunții

Deea Maxer a primit o veste tristă de la medic: „Nu o să pot să mai am o altă sarcină”

Deea Maxer a născut pe data de 18 octombrie o fetiță. Ea și Dinu Maxer, soțul ei, mai au un băiețel și sunt extrem de fericiți că familia lor s-a mărit.

„Atât de mult mi-am dorit formula aceasta de familie, formula de familie în care practic eu am crescut. Familie de patru, cu copii el şi ea, cu fată şi băiat şi iată că acum mă bucur de formulă”, a povestit Deea Maxer în cadrul unei emisiuni de televiziune. (Citeste si: Fiul lui Dinu Maxer, probleme grave de sănătate. „Suspect de COVID-19”)

Deea Maxer a povestit că nu va mai putea avea copii din cauza unor complicații. Frumoasa artistă are o problemă cu varicele interne, ceea ce și pentru chirurg a fost o mare provocare. După ce a adus-o pe lume pe Maysa, Dinu Maxer a spus că soția lui a sângerat mult la naștere.

