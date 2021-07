Deea Maxer, slăbire drastică din cauza criticilor pe care le-a primit: “Îmi scriau că sunt mamă grasă, dizgrațioasă“

Deea Maxer [Sursa foto: Facebook] 15:43, iul 14, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Deea Maxer este fericita mămică a doi copii, Maysa și Andreas. Deși a avut probleme la naștere și operația de cezariană a durat mai mult decât în mod obișnuit, vedeta a dat uitării acestor întâmplări mai puțin plăcute și s-a dedicat total vieții de familie.

Cu toate că vedeta se simțea extrem de împlinită de felul în care arata și toată energia ei s-a canalizat pe mezina familiei, criticile nu au încetat să apară.

Se pare că haterii au avut de adus reproșuri pentru felul în care s-a afișat artista pe litoral, cu câteva kilograme în plus.

Citeste si: Deea Maxer a primit o veste tristă de la medic: „Nu o să pot să mai am o altă sarcină”

Deea Maxer s-a ambiționat să slăbească

“ Vara trecută am avut un „meci” cu haterii de pe Instagram și de pe Facebook, care îmi scriau la pozele mele în costum de baie, pentru că eu niciodată nu m-am ascuns să-mi postez naturalețea pur și simplu, cu poze nefotoshopate, nemodificate, îmi scriau că sunt mamă grasă, dizgrațioasă, eu având atunci vreo 68 de kilograme, nu era ceva exagerat, dar ei mi-au spus că sunt grasă.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Le-am explicat într-o declarație atunci, le-am dat un răspuns în care le-am spus că în momentul respectiv nu am timp de diete și de slăbit, mă ocupam intens de Maysa, pentru că avea doar 8 luni, nu dormeam nopțile, vroiam doar să îmi petrec timpul cu familia, să mă relaxez la mare, săîmi fac treaba, nu doar să stau stresată de cum arăt. Plus că în momentul respectiv eu mă simțeam bine în pielea mea, singurul factor care a contat a fost faptul că Dinu îmi spunea că am rămas cu kilograme după nașterea Maysei și atunci mi-am dat seama că dacă toată lumea strigă către mine că trebuie să slăbesc, trebuie să o fac .” a declarat Deea Maxer.

Deea Maxer, într-o formă de invidiat[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: VIDEO! Deea si Dinu Maxer, asaltati la aeroport!

Astfel, artista s-a ambiționat să slăbească, urmând un program personalizat, sub atenta îndrumare a unui antrenor de fitness.

Deea Maxer recunoaște că este o gurmandă și că în vacanța petrecută în Turcia s-a îngrășat 3 kg. Artista spune că, de acum încolo, va avea mai multă grijă de ea și va face mai mult sport.