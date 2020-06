In articol:

Deea și Dinu Maxer sunt afectați de pandemia de coronavirus. Toate planurile celor doi au fost date peste cap de situația de criză cu care se confruntă țara noastră.

Deea și Dinu Maxer au anulat botezul fetiței din cauza pandemiei

Anul trecut, cei doi soți deveneau părinți pentru a doua oară, când Deea a dat naștere unei fetițe. Bineînțeles că aveau planuri mărețe pentru botezul micuței lor, care ar fi trebuit să aibă loc în această perioadă și pe care au fost obligați de împrejurimi să îl anuleze.

Citeste si: Speak și Ștefania, probleme în paradis. Dezvăluiri controversate despre relația celor doi: „Violența predomină...”

Citeste si: ȘOC TOTAL în ROMÂNIA! Un profesor de tehnologie de 66 de ani din Giurgiu plătea o minoră de clasa a VIII-a pentru relații intime și filmulețe deocheate. Bărbatul voia să îi vadă ”moțul”!

Citeste si: Emy Alupei vorbește pentru prima dată despre relația cu Iancu Sterp: „Dacă doarme la mine...”

Creștinarea fetiței a fost ințial programată pentru data de 4 aprilie, iar la eveniment erau așteptați 150 de invitați și cu toate că au încercat să modifice totul în așa fel încât să respecte regulile impuse de autorități, nu le-a ieșit și s-au văzut nevoiți să anuleze din nou evenimentul.

„A fost odată pe 4 aprilie, evident că nu am reușit să scriem nimic… Am făcut un compromis, nu mai sunt 150 de persoane, haideți să fie vreo 80, așa este în mod normal la petreceri. În momentul când s-a micșorat la 50 și afară, iar ne-a dat planul peste cap. L-am amânat și, din păcate, amânarea nu are în acest moment o dată”, a spus Dinu Maxer în cadrul unei emisiuni TV.