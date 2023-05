"Degeaba forțezi pe cineva" Ce s-a aflat despre Gabriela Cristea, la 8 ani de la căsătoria cu Tavi Clonda. Întâmplarea care a avut loc chiar în ziua în care au devenit soț și soție

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de ani buni și au reușit să-și întemeieze familia mult visată.

Au împreună două fetițe cu care se mândresc peste tot și mulți sunt cei care îi invidiază. Întrebați care este secretul mariajului lor, cei doi au dezvăluit, adesea, că înțelegerea reprezintă unul dintre lucrurile esențiale pentru succesul unei căsnicii. Lucru confirmat de artist, încă o dată, în cadrul unui interviu recent. Tavi Clonda a dezvăluit că nu puține au fost situațiile în care el și soția lui au dat dovadă de înțelegere și o bună comunicare. Așa s-a întâmplat chiar și în ziua în care s-au căsătorit, căci bărbatul nu a pus neapărat preț pe ideea conform căreia prezentatoarea ar fi trebuit obligatoriu să îi poarte numele în acte.

Tavi Clonda nu i-a impus Gabrielei Cristea să îi poarte numele, după căsătorie

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au fost tot timpul transparenți cu cei care îi urmăresc și au reușit, astfel, să câștige simpatia multor oameni care îi privesc prin intermediul micilor ecrane. Puțini știu, însă, că în ziua în care au hotărât să se căsătorească, cei doi au avut o discuție importantă.

Artistul nu i-a impus brunetei să renunțe la numele ei, dat fiind faptul că prezentatoarea TV a muncit mult pentru a se bucura de notorietate. Cu toate acestea, Gabriela Cristea nu a stat pe gânduri și a decis să devină în acte "doamna Clonda": "Pe Gabriela nu o mai cheamă Cristea de când ne-am căsătorit, o cheamă Gabriela Clonda. Numele de scenă nu avea rost să îl schimbăm pe Instagram, Facebook. A avut un profil de Instagram, l-am făcut eu în trecut, dar nu mai putem să îl accesăm, deși mergea foarte bine. Era 'Gabriela Cristea Clonda'. Numele de scenă nu avea rost să îl schimbăm. Eu i-am explicat că nici în acte nu țin să fie Gabriela Clonda, dar ei i-a plăcut foarte mult ideea și a zis: 'Ba da, așa vreau eu!'.

M-am bucurat, am zis că mi se pare, totuși, o normalitate. Așa trăim în această societate, nu că am ceva cu cei care nu își schimbă numele. Ea așa a vrut, am schimbat numele în buletin, dar numele de scenă este tot Gabriela Cristea. Nu. (n.r. nu a pus presiune ca să îi ia numele) Era, oricum, o prostie din punctul meu de vedere. Degeaba forțezi pe cineva, dacă vrea, vrea, dacă nu, nu. Faptul că a venit de la ea m-a bucurat. Nu am pus presiune deloc și chiar m-am bucurat. Fetele oricum luau numele meu. Cumva, ea a zis că vrea, că îi place și numele. Eu m-am simțit împlinit", a declarat Tavi Clonda, pentru ego.ro.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea încearcă să mențină vie flăcăra iubirii, chiar și după 8 ani de mariaj

Chiar dacă nu mai sunt la începutul relației, iar acum prioritățile lor s-au schimbat radical, Tavi Clonda și Gabriela Cristea nu uită niciodată să-și facă timp pentru ei. Prezentatoarea TV și soțul ei au, într-adevăr, un program destul de încărcat, dar această situație nu îi împiedică să mențină vie flăcăra iubirii.

O mărturisește chiar artistul, care consideră că venirea pe lume a copiilor sau problemele din viața de zi cu zi nu ar trebui lăsate să intervină între parteneri: "Încercăm să nu ne băgăm doar în faptul că avem copii și că sunt multe probleme. Încercăm să găsim și timp pentru noi. Nu reușim mereu, nu o să mint. Din când în când, merg eu la ea, apoi își aduce ea aminte. E un joc OK, sper să ne țină", a mai spus Tavi Clonda, pentru sursa citată.

