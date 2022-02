„Deja exagerezi cu Cristina. Ei tot se iubesc și gata” Vlad Gherman, pus la zid după ce s-a pozat din nou lângă fosta iubită! În ce ipostaze s-au afișat cei doi

In articol:

Timp de aproape un deceniu Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din showbiz. La începutul anului trecut, însă, cei doi au luat pe toată lumea prin surprindere și contrar așteptărilor publicului care aștepta să facă anunțul despre nuntă, cei doi au fpcut anunțul despărțirii.

A trecut mai bine de un an de la acel moment, iar în prezent ambii și-au refăcut viața. Cristina Ciobănașu a fost prima care a făcut acest pas, iar acum este într-o relație de câteva luni bune cu Alexandru Mureșan, cu care nu se mai sfiește să se posteze pe rețelele de socializare. În urmă cu câteva săptămâni și Vlag Gherman a anunțat că traiește de ceva timp o poveste de dragoste cu colega lui de filmări Oana Moșneagu.

Totuși, chiar dacă sunt foști iubiți și au o istorie care îi leagă, Vlad și Cristina continuă să se afișeze pe interent împreună ori de câte ori au ocazia. Totuși, fanilor nu prea le place apropierea care a rămas între cei doi și au reacționat dur la ultima postare a actorului.

Val de reacții la ultima postare a lui Vlad Gherman cu Cristina Ciobănașu! Fanii pun la îndoială prietenia lor! „Ei tot se iubesc și gata”

În urmă cu două zile, actorul a postat un selfie alături de fosta lui iubită, dar și de alți trei colegi de filmări, în timp ce toți savurează din câte o brioșă. Din imagine lipsa, însă, actuala lui iubită care a fost și ea prezentă atunci când s-a făcut poza. Fanii au reacținat dur în secțiunea de comentarii și l-au pus la zid pe Vlad Gherman pentru că se afișează, în opinia lor, mult prea des alături de Cristina Ciobănașu.

Nu puțini au fost cei care i-au atras atenția asupra faptului că pe Oana moșneagu ar putea să o supere aceste imagini.

Citeste si: Ce salarii sunt în Armata Română. Cât câștigă un soldat, un ofiţer şi un funcţionar- bzi.ro

Citeste si: Oana Moșneagu a vrut să-i facă o surpriză iubitului ei cu 3 zile înainte de ziua sa de naștere, dar reacția lui Vlad Gherman a întrecut orice așteptare! „Stop!”

„Inteleg ca lucrati impreuna, dar nimeni nu te obliga sa postezi asa des cu Criss la Story. Mi se pare deja putin deplasat, si mai ales ca si Oana a fost prezenta astazi la filmari. Trebuia sa faca si ea parte din poza, iar atunci intelegeam selfie-urile de grup si era ceva normal / Înțeleg ca lucrați împreuna, va salutați, dar mi se pare aiurea…prea multe poze împreuna e prea prezenta in viața ta prezenta in care tu ești cu altcineva / Nu vreau sa fiu nepoliticoasă sau ceva,dar deja pe mine mă enervezi cu postatul cu cris(in special pe insta story). Inteleg ca lucrați împreuna, inteleg ca ați rămas prieteni dar…deja e prea exagerat și prea deplasat!gandeste te la Oana cum se simte stand acasa și văzând story-uri cu voi doi având in vedere ca ați avut o relatie serioasă de 9 ani!noroc ca Oana e intelegatoare și nu e genul sa iti interzică dar mie îmi pare rau de Oana! / Sa stii ca dacă Oana nu îți interzice sau ceva, nimanui nu ii place ca iubitul ei sa posteze in continuare cu fosta indiferent ca sunt in termeni buni sau cel putin, asa de mult sa posteze cum postezi tu de obicei cu Cris! / Deja exagerezi cu Cristina. Păcat că Oana nu își dă seama că este doar un pansament... Este o fata extraordinara, chiar nu o meriți”, sunt doar o parte dintre reacțiile internauților la ultima postare de pe rețelele de socializare a actorului.

Citeste si: Cum se înțelege, de fapt, Oana Moșneagu cu familia lui Vlad Gherman: „A speriat-o”. Ce s-a întâmplat recent

De asemenea, un fan și-a exprimat părerea cu privire la relația care este acum între ei. Deși susțin că sunt doar prieteni, oamenii văd lucrurile total altfel din exterior.

„Pana una alta, ei tot se iubesc si gata!!!😉”, a fost concluzia unui fani, exprimată în secțiunea de comentarii.