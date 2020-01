Delia și-a petrecut începutul de an într-o vacanță exotică, așa cum obișnuiește în fiecare lună de ianuarie.

Anul acesta, artista și soțul ei s-au relaxat în Singapore, cea mai mică țară din Asia de Sud-Est.

Din nefericire pentru artistă, virusul ucigaș din China a ajuns și în locul unde a ales să-și petreacă vacanța, iar din acest motiv, a fost nevoită în ultimele zile să nu părăsească resortul.

Potrivit declarațiilor făcute de Delia, au existat 3 cazuri de infestări cu virusul mortal în apropiere de ea.

"La stiri, apare pe burtiera că esti sechestrată din cauza virusului ucigaș", i-a scris unul din fani pe Instagram, în dreptul unui clip video filmat pe plajă.

"Nu sunt...dar nici nu am umblat azi de cand am aflat ca au fost 3 cazuri aici.Am stat cuminti in resort.Maine in aeroport punem mascute si speram sa fie bine.", a răspuns artista.

Coronavirusul din China continuă să se răspândească

Coronavirusul din China, cunoscut sub numele 2019-nCoV, a ucis până acum 17 persoane și a îmbolnăvit aproape 2.000 de oameni. Pe măsură de coronavirusul se răspândește, autoritățile devin mai vigilente. Nu numai China este afectată, virusul continuă să se răspândească în toate colțurile lumii: Statele Unite, Irlanda, Marea Britanie și chiar România. (Citește și: Decizie fără precedent din cauza coronavirusului. Ce se întâmplă în China?)

Virusul se răspândește foarte ușor, este extrem de contagios și ar fi provenit de la două specii de șerpi care trăiesc în provincia Hubei, zona Wuhan din China, aglomerarea urbană de unde a pornit focarul de infecție.