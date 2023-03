Delia îi ia apărarea lui Radu Siffredi? Mesajul care a apărut pe contul de Instagram al artistei i-a pus pe gânduri pe fani: „Desconsideră femeile”

In articol:

După ce Oana Matache a anunțat public că divorțează de cel care i-a fost soț în ultimii ani și s-a afișat public cu noul ei iubit, oamenii au început să o critice.

Nici Radu Siffredi, noul partener al Oanei nu a scăpat de valul extrem de mare de critici pe care internauții l-au lansat la adresa sa.

Iată însă că acum pare că sare în apărarea acestuia chiar celebra cântăreață.

Delia, mesaj tranșant pe rețelele de socializare

Așa cum a arătat în repetate rânduri, Delia nu se încadrează în normele pe care societatea încearcă să le impună, așa că nu e de mirare că a distribuit un mesaj extrem de progresist pe rețelele de socializare.

„O societate care consideră greșit faptul că unii bărbați își fac unghiile, se machiază, sau poartă rochii, doar pentru ca aceste lucruri sunt destinate sexului feminin, e o societate care desconsideră femeile.”, este mesajul repostat de artistă pe Instagram.

Fanii artistei cred că aceste rânduri sunt menite să îi ia apărarea lui Radu Siffredi, chiar dacă solista nu a spus cu subiect și predicat acest lucru.

Mesajul de pe contul Deliei vine la doar câteva zile după ce Oana Matache a vorbit pentru prima dată de la începutul scandalului în care a ajuns să fie implicată.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal(pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Acest înveliș de „catastrofă” pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea. Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest „scandal” să ia final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să îmi trăiesc viața și să îmi educ copiii.

Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un „personaj problematic” să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de „hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a scris Oana Matache, pe contul ei de Instagram.

