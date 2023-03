Dovada că Răzvan Miheț a dat-o deja uitării pe Oana Matache? Platforma pe care a apărut după despărțire! Deși în imagini se vede clar că e el, mulți se întreabă dacă e real

In articol:

După ce Oana Matache a mărturisit public că formează un cuplu cu noul ei iubit, Radu Siffredi, o mulțime dintre cei care urmăresc scandalul din familia Matache i-au luat partea lui Răzvan Miheț.

În timp ce unii l-au compătimit, alții l-au îndemnat să lupte pentru custodia celor doi copii pe care îi are cu sora Deliei. Iată însă că fostul partener al Oanei pare că s-a detașat emoțional de fosta sa iubire.

A trecut deja Răzvan peste fosta lui soție? Fostul ginere al Ginei Matache i-a pus pe toți pe jar. [Sursa foto: Captură foto]

A trecut deja Răzvan peste fosta lui soție? Imaginea care le-a dat de gândit oamenilor

La scurt timp după ce Gina Matache a mărturisit că, în ciuda faptului că nu mai formează un cuplu cu fiica sa, ea încă îl consideră pe Răzvan ginerele ei, iată că o posibilă veste bombă i-a lăsat mască pe fani.

Se pare că Răzvan Miheț și-a făcut cont pe o aplicație destinată întâlnirilor. Fostul soț al Oanei nu a făcut declarații în acest sens, așa că fanii se întreabă dacă profilul chiar îi aparține sau altcineva l-a făcut folosindu-se de numele său.

Cum se înțeleg Oana Matache și fostul soț după despărțire

Chiar dacă unele persoane au crezut că Oana și Răzvan nu își mai vorbesc, iată că nimic nu poate fi mai departe de adevăr.

Blondina a mărturisit cu câteva zile în urmă că ea și fostul ei partener încă păstrează legătura, de dragul copiilor.

„Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un „personaj problematic” să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de „hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a scris Oana Matache, pe contul ei de Instagram.

Citește și: „N-aveți decât să râdeți cât vreți” Delia, replică neașteptată, după scandalul cu Oana Matache și mama sa. Artista a spus tot ce gândește