Delia le-a spus tot fanilor: „Ajungi la disperare. Nu poți să trăiești în teroarea asta”. Ce se întâmplă acum în viața ei, după ce a recunoscut că nu vrea copii

În urmă cu doar câteva minute, Delia a oferit noi declarații despre controversa pe care a stârnit-o în mediul online în urma declarațiilor sale despre aducerea pe lume a unui copil. Artista a ținut să mulțumească tuturor celor care au susținut-o în tot acest timp, dar și să le transmită un mesaj important.

Delia este o artistă nonconformistă, care face doar ceea ce îi face plăcere. Se pare că nici scandalul care s-a creat în mediul online în ultimele zile în jurul declarațiilor sale controversate nu au atins-o prea mult. Cântăreața și-a dorit să lămurească încă o dată întreaga situația și să explice cum vede ea această problemă.

Delia, noi declarații despre scandalul creat pe baza declarațiilor sale

Delia a mărturisit că nu se află în poziția în care să dea sfaturi despre copii, însă că poate emite propriile păreri și convingeri pe baza cărora îți ghidează viața. Este recunoscătoarea tuturor celor care i-au trimis mesaje de susținere, însă consideră că nu este necesar ca cineva să fie apărat pentru că deciziile pe care ea le ia nu sunt pe aceeași lungime de undă cu ale altora.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru video-urile pe care le-ați făcut. Nu e nevoie să mă apere nimeni, nu am nevoie să fiu apărată pentru... într-o lume normală la cap, nu ar trebui să fiu apărată dacă vreau să mănânc ceva, să mă îmbrac cuiva. Nu am nevoie să fiu apărată pentru că am răspuns unor întrebări. Am voie să zic că prefer apa plată și nu minerală, pot să fac asta?”, a spus Delia.

După ce o bună bucată de vreme a primit în mod repetat întrebări despre momentul în care va deveni mamă, artista a considerat că nu mai este cazul să ofere același răspunsuri, ci să trateze întreaga situație cu lipsa de seriozitate.

Citeste si: Gina Matache sare în apărarea fiicei sale! Ce a spus despre Delia, după ce oamenii au criticat-o pe artistă pentru că nu își dorește copii: "Nu e treaba nimănui!"

„Eu nu am vorbit în numele umanității, eu n-am dat sfaturi în a face copii, fiecare poate face ce dorește. Eu am vorbit despre mine, despre întrebările inconfortabile. Doar nu crede cineva că principalul motiv pentru are eu am zis n-aș vrea să fac copii este pentru că suntem mulți. Nu e cazul. De 20 de ani primesc aceeași întrebare și același gen de tratament. Am să răspund și de acum încolo în fel și chip, am să răspund cu tot felul de tâmpenii. Ajungi la disperare, nu poți să trăiești în teroarea asta. Nu merită nimeni chestia asta, nu cer să empatizați cu mine. Sunt mult prea fericită pentru frustrările multora, înțeleg asta.

Foarte important este că eu vorbesc despre ce simt eu acum, azi. E posibil ca peste o lună, două să am alt părere despre ce vreau să fac. Acum asta simt acum. Alimentată de foarte multe întrebări, e posibil să vorbesc mai acid”, a mai declarat artista.