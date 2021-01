Delia, reproșuri la adresa lui Mihai Bendeac! Ce nu-i convine artistei: „Nu e ca și când nu îi spun asta mereu”

In articol:

Nu este vreun secret faptul că Delia și Mihai Bendeac sunt, pe lângă colegi la masa juriului de la Iumor, foarte buni prieteni. Însă, există un lucru pe care cântăreața i-l reproșează actorului de fiecare dată când se vad. Iată despre ce este vorba!

Delia este una dintre cele mai apreciate și longevive artiste din industria muzicală din România.

Este jurat atât la Iumor, cât și la X Factor. Delia a arătat, de-a lungul timpului, că nu îi este frică să spună lucrurilor pe nume. De fiecare dată când are ceva de spus nu se sfiește, fie că este de bine sau nu.

Ce nu-i convine Deliei la Mihai Bendeac

La Iumor, Delia și Mihai Bendeac nu sunt numai colegi, ci și buni prieteni și astfel nu se feresc să-și spună părerile unul despre altul nici în spațiul public. Delia a dat un interviu recent în care l-a criticat dur pe actor, însă nu pentru atitudinea sau caracterul său, ci pentru felul în care se îmbracă.

Cântăreața nu este deloc impresionată despre stilul vestimentar al actorului și spune despre el că pare că se îmbracă la fel în fiecare zi, iar asta devine plictisitor.

Totuși, Delia se declară mulțumită căci pare că reproșurile ei au dat roade, iar Mihai Bendeac a eliminat câteva ținute pe care aceasta le disprețuia.

„Bendeac se îmbracă foarte trist. Nu e ca și când nu îî spun asta mereu. Cel mai trist, ever. Nu e o problemă că se îmbracă la fel. Dar să fii puțin mai... nici cu negru nu am nimic. Dar să nu fie jeans-ul ăla și tricoul ăla care este semi-mulat și același mereu. Cred că dacă o să îl văd cu hanorac, atunci o să îi spun că s-a reinventat. Sacou cu epoleți, foarte pe teatral și cu șnuruleț din paiețele. Atunci nu i-am zis nimic, pentru că nu ne cunoșteam foarte bine și nu eram atât de prieteni. Sacoul ăla era groaznic, era roz. Bine că nu îl mai are. L-a donat!”,a spus Delia.