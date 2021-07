Delia rupe din nou normele! Câți bani a reușit să facă artista în pandemie! Suma este impresionantă! EXCLUSIV

Delia Matache a avut un an de senzație 13:04, iul 3, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Delia Matache nu a simțit deloc pandemia, deși anul 2020 a fost unul foarte complicat pentru majoritatea artiștilor de la noi. Cântăreața a avut parte de câștiguri importante și s-a ales cu un profit impresionant la capătul anului trecut.

Delia, profit de 800.000 de euro în pandemie

Delia Matache deține mai multe firme, însă, de departe, cea mai profitabilă este societatea DeliaEvent SRL, care are ca obiect de activitate ”interpretare artistică (spectacole)”. Compania Deliei a avut în 2020 venituri totale de 8,54 milioane lei (1,7 milioane euro), din care a rămas cu un profit net de 4,01 milioane lei (800.000 de euro). Firma a ajuns să dețină în conturi 1,96 milioane lei și mai are de recuperat de la parteneri de afaceri alte 1,97 milioane lei. Capitalurile proprii ale firmei a ajuns la peste 16,3 milioane lei dar și datoriile au crescut până la 4,01 milioane lei. În prezent, Delia are 5 angajați.

Delia Matache, alături de soțul ei, Răzvan

Delia mai deține două societăți care însă nu au reușit să ajungă la performanța celei de mai sus.

StarDelSound SRL a înheiat anul 2020 cu un profit net de 108.000 lei iar DelMedia Events, care nu mai are activitate de doi ani, a avut o pierdere de 245 lei.

A semnat scrisoarea artiștilor care cereau bani de la stat

Pentru Delia Matache nu a fost criză iar interpreta nu și-a refuzat nici plăcere în timpul pandemiei. Ea a călătorit în câteva destinații exotice și a reușit, împreună cu soțul ei, să achiziționeze un duplex de 3 milioane de euro într-un nou complex rezidențial care se dezvoltă într-o zonă centrală a Capitalei.

Pe de altă parte, cântăreața s-a numărat printre semnatarii unei scrisori prin care artiștii solicită ajutor financiar de la statul român, în contextul pandemiei. Circa 100 de artiști și organizatori de spectacole i-au adresat anul trecut o scrisoare deshisă primului-ministru Victor Orban prin care cereau să fie incluși într-o schemă de ajutor de stat pentru sectorul cultural și cel de divertisment.

Delia Matache a câștigat bani frumoși la Antena 1

Delia Matache a făcut bani și din colaborarea cu Antena 1, acolo unde este jurat la emisiunile iUmor și XFactor. Soțul Deliei, Răzvan Munteanu, deține câteva localuri în Capitală și este unul din marii jucători pe piața criptomonedelor din România, averea lui fiind una uriașă dar și destul de greu de evaluat în acest moment.