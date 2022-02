Delia Rus, despre secretul din spatele pieselor ei de dragoste, care ajung la milioane de accesări pe YouTube: „Viața este despre sufletul tău și ce vrea el să facă” - VIDEO

Delia Rus 13:25, Feb 10, 2022 Autor: Clara Ionescu

„O fată singuratică, de 25 de ani, care vede prea mult în oameni”, așa se descrie Delia Rus. Și cum muzica este și un pansament pentru inimile frânte, Delia este supranumită artista care alină suflete. O voce ca un sentiment, sensibilă și vulnerabilă, mereu acolo pentru ceilalți. „Mama răniților”, așa cum îi mai place să-și spună.

„Tot timpul meu petrecut cu cei din jur se bazează pe poveștile lor.

Nu mai simt neapărat să împărtășesc foarte mult, și asta pentru că împărtășesc totul prin muzica mea. Le dăruiesc foarte mult oamenilor și, atunci, trebuie să învăț să fac asta cu puține persoane, ca la finalul zilei să mai rămân și eu cu ceva”, povestește Delia Rus, artistă a casei de discuri Roton Music.

„Sunt piese pe care le-am scris în timp ce plângeam”

Scrie despre dragoste, atât din perspectiva fericită, cât și din cea tristă, despre inimi frânte, noi începuturi, dar și frumusețea lucrurilor mici ce ne înconjoară, iar întrebarea care stă pe buzele multora este: alină Delia Rus sufletele celorlalți prin piesele sale sau își alină propriul suflet, transpunându-și experiențele în melodii?

„Într-un mod egoist, este normal ca prima dată să încerci să te vindeci pe tine.

Muzica e cea mai bună formă de terapie. Dar la finalul zilei, îmi place să mă pun și în locul celui care ascultă și să mă gândesc ce mi-ar plăcea mie să-mi spună artistul meu preferat. Și poate că, pentru mine, dragostea este cel mai important lucru în viață, dar fericirea se găsește în multe locuri, mai mari sau mai mici. Sunt piese pe care le-am scris în timp ce plângeam, dar si altele pe care le-am scris în timp ce dansam în bucătărie”, mai spune artista.

A moștenit pasiunea pentru muzică de la tatăl ei, acesta fiind foarte implicat în cariera fiicei sale. Nicio piesă nu are „scăpare”, atunci când vine vorba despre părerea tatălui, cel mai mare și important critic al solistei. Chiar și așa, muzica funcționează altfel pentru Delia:

„În momentul în care cineva, cumva, îmi impune anumite direcții, eu mă retrag. E ceva prea important pentru mine ca să pot să stau să o analizez la modul: « Azi nu mă simt neapărat fericită, dar hai să facem o piesă despre vară, pentru că funcționează mai bine ». Nu merge așa. O fac în felul meu. Dacă nu, aștept momentul să fie în felul meu. Nu vreau să-mi asum lucruri care nu sunt ale mele”.

Povestea din spatele succesului „Dacă pleci”

În decembrie 2016, Delia a lansat „ Dacă pleci ”. Prima sa piesă, care redă perfect o relație la final de drum, o relație în care ea stătea cu teama că el va pleca în fiecare zi. Puțini sunt cei care știu că piesa are la bază chiar povestea de dragoste pe care artista o trăia în acele momente.

„La momentul acela, eram într-o relație care abia începuse, dar simțeam cealaltă persoană încă «prinsă» în fosta relație. Erau toate nesiguranțele de la început care ușor, ușor m-au acaparat. Am scris-o la el acasă, când nu era acolo, iar atunci când a venit, a închis calculatorul fără ca eu să-mi salvez piesa. A trebuit să o scriu din nou. Practic, niciodată nu am știut dacă am rescris-o exact cum am scris-o inițial sau nu”, mai spune artista.

„Viața este despre sufletul tău și ce vrea el să facă”

O copilă cu vise mari, din Galați, care încă de când era mică a știut spre ce tinde sufletul ei. Cu toate că muzica a fost dintotdeauna prima dragoste, în copilărie, artista le spunea tuturor că își dorește să devină... musafir. De ce? Pentru că ideea de viață, de frumos, de dragoste, de iubire și de dăruire a primat mereu pentru Delia Rus.

„Când eram mică, mică, ziceam la toată lumea că vreau să fiu musafir. Pentru mine, întotdeauna, ideea de viață a fost că este un cadou, astfel încât să poți să umbli pe unde vrei, să-ți creezi experiențe, să găsești oameni, să-i iubești. Acum, am impresia că oamenii au un scop în viață și își aleg o carieră, muncesc peste măsură, lucru care mi se pare fain dacă ești foarte pasionat de ceea ce faci, dar nu mi se pare a fi ceva obligatoriu”, arată Delia.

Chiar și așa, „ la finalul zilei, nu despre asta este viața. Viața este despre sufletul tău și ce vrea el să facă ”, a conchis artista.

„Ploaia nu mai are loc de plânsul ochilor căprui”

După un an de pauză, în care s-a concentrat exclusiv pe compus piese, pe proiectul său și pe muzica sa, pe 25 ianuarie 2022, Delia Rus a oferit publicului o parte din sufletul său: „ Ochii căprui ”. Compusă de artistă în colaborare cu Paul Iorga și Bogdan Gridan, piesa este ca un leac din trecutul Deliei pentru toate inimile frânte.

„În ziua în care am scris « Ochii căprui », am compus-o, într-un fel, din trecut. Ceva emoțional m-a lovit foarte tare. Asta mi s-a părut întotdeauna foarte interesant. Scriu o piesă astăzi și se lansează, poate, abia peste un an. Culmea este că, la mine, întotdeauna când am lansat o piesă, viața mea s-a așezat în așa fel încât să pară că trec prin piesa aceea”, arată Delia Rus.

„Versul « Ploaia nu mai are loc de plânsul ochilor căprui » punctează cât am plâns noi din iubire, cred că e seceta acum.”

O piesă dedicată tuturor ochilor căprui care au venit și au plecat de-a lungul timpului din viața Deliei Rus. Totul s-a întâmplat într-o zi în care afară ploua torențial.

„Versul « Așa că plec, tu stai și mă prefac că nu existai » implică o încercare de a lupta pentru mine, pentru că niciodată nu se termină în același timp, iar de data asta eu voi încerca să trec peste, cu amintirile încă frumoase”, concluzionează Delia Rus.

Chiar și așa, la cât au plâns „ Ochii Căprui ”, s-ar putea ca „ Până dimineață ” să uite... Dar care dimineață? O să aflăm, curând, de la Delia Rus.

VIDEO „OCHII CĂPRUI”