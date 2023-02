Delia, scoasă din minți pe rețelele de socializare. Cum a numit-o un internaut pe artistă: „Ai spus duduie? Ai făcut și gestul ăsta așa când ai zis?”

In articol:

Delia este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. Artista are succes atât pe teritoriul românesc cât și în afara țării. Vedeta a vorbit într-un videoclip despre una dintre pasiunile ei, parfumurile, care recent, au devenit și un subiect de ceartă dintre artistă și un internaut.

Delia, scoasă din minți pe rețelele de socializare

În urmă cu ceva timp, Delia le-a povestit fanilor despre una dintre pasiunile sale, mai exact parfumurile. Se pare că unele dintre postările pe care artista le face nu sunt tocmai pe placul tuturor, astfel un internaut a găsit momentul potrivit să se ia de aceasta și să o numească duduie. Vedeta nu a putut să treacă cu vederea modul în care a fost numită, așa că i-a răspuns individului și i-a spus să nu îi mai spună în felul acesta.

„Ai spus duduie? Ai făcut și gestul ăsta așa când ai zis? (n.r arată gestul) Nu mai zice duduie! Da, greu cu divele! Erau mostre, era plin de mostre, asta am și zis, dar nu ești atent. Era un magazin plin de testere și mostre, plin! Era raiul mostrelor, înțelegi? Omul ăla n-avea chef de mine, ceea ce nu este o dramă, este ok. Trăim în continuare fericiți, doar că povesteam o situație. Te pupă duduia”, a declarat cântăreața.

Motivul pentru care Delia are o pasiune pentru parfumuri

Delia este foarte activă în mediul online, loc unde aceasta încearcă să țină cât de mult posibil legătura cu fanii săi și să le povestească tot felul de lucruri din viața sa. Recent, vedeta a mărturisit că are o foarte mare pasiune pentru parfumuri. Potrivit artistei, pasiunea vine încă din copilărie. Încă de la vârsta de 13 ani, cântăreața își strângea banii care îi rămâneau de la cumpărăturile pe care mama ei o trimitea să le facă. Cu această sumă vedeta își cumpăra parfumuri, dar de fiecare data când mama ei i le găsea le arunca, deoarece la acea vârstă artista nu avea nevoie de astfel de lucruri.

„Mi-am dat seama de ce sunt obsedată de parfumuri. Mi-am adus aminte când eram mică și mă trimitea mama la cumpărături să iau chestii de la piață: leuștean, pâine, sifon, păstram restul. Cu mai multe resturi păstrate, din mai multe serii de cumpărături, își cumpăra fata câte un parfum. Asta se întâmpla pe la 13 ani și mama draga de ea, mi le arunca la gunoi, drept pedeapsă. Pentru că vezi Doamne, la vârsta aia nu era un semn bun ca eu să am parfum. Oricum nu era ok că gen luam banii și era cumva furt, opream banii de la rest. Apoi am început să le ascund. Mi-a găsit ascunzătoarea și mi le-a aruncat pentru a nu știu câta oară. Și așa m-am traumatizat și iubesc parfumurile azi”, a povestit solista.