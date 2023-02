In articol:

Delia Biografie: Vârstă, înălțime, studii, carieră, familie. Iată tot ce nu știai despre cunoscuta cântăreață Delia Matache!

Delia Biografie: Vârstă, înălțime

Delia Matache sau Delia, așa cum o știu fanii, este una dintre cele mai iubite și admirate cântărețe de la noi din țară.

Aceasta are 40 de ani și s-a născut pe 7 februarie 1982, în București.

Artista măsoară 1,66 metri și este recunoscută pentru hituri precum: „Vino înapoi”, „Inimi Desenate”, „Ce are ea”, „Cine m-a făcut om mare”, „Rămâi cu bine” și multe altele.

Cântăreața a ajuns la sufletele oamenilor datorită felului ei sincer și diferit de a fi: „Mie nu mi-a plăcut niciodată să stau în tipare, să îmi impun limite, nu mi-am propus niciodată să plac tuturor. Prin acest fel de a fi al meu și prin modul în care am ales să mă dezvolt ca om și ca artist, am reușit să mă apropii de feluri diferite de public, pentru că mereu am explorat, m-am jucat, am încercat și am vrut să fiu eu. Dacă publicul a rezonat, atunci nu îmi rămâne decât să mă bucur.”, au fost cuvintele sale citează dcnews.ro.

Delia Biografie: Studii, carieră

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cântăreața a absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” după cinci ani de studiu al pianului și lecții particulare pentru flaut.

De asemenea, Delia a terminat și Conservatorul. Aceasta a fost încurajată pe drumul muzicii de către mama sa, Gina, solistă de muzică populară.

Astfel, în anul 1999, Delia Matache avea să debuteze în muzică alături de Nicolae Marin (Nick), formând trupa N&D. Cei doi au fost pe culmile succesului datorită pieselor precum: „Vino la mine”, „Altfel”, „Nu pot să uit”, „Nu e vina mea” și multe altele.

Totodată, un an mai târziu, în 2000, pe când avea 18 ani, Delia a apărut în primul ei videoclip cu piesa „Un calculator o șansă în plus”, muzica și versurile fiind semnate de Loredana Groza, scrie viva.ro. Cântăreața a făcut parte din trupa N&D până în anul 2003, când a decis să o ia pe un alt drum și să își înceapă cariera solo.

În același an artista avea să își lanseze primul album solo „Parfum de fericire”. De atunci și până în prezent, artista a câștigat inimile a milioane de români și se bucură din plin de aprecierea fanilor.

Delia Biografie: Familie

Delia Matache este fiica lui Ion Matache și a Ginei Matache. Mama sa este o cunoscută interpretă de muzică populară, iar tatăl ei a fost călugăr. Artista are doi frați, pe Oana și pe Eduard, băiatul Ginei Matache din cea de-a doua căsătorie.

În ceea ce privește viața amoroasă a cântăreței, Delia s-a iubit cu artistul Matteo, iar din anul 2012 este căsătorită cu afaceristul Răzvan Munteanu. Până în prezent, cuplul nu are niciun copil: „Mie mi-e frică puțin de lumea asta. Mi-e frică, gândindu-mă la mediul ăsta de familie, cumva mi-ar fi teamă. Mi-e teamă să mă gândesc că aș aduce un copil pe lume. Mi se pare că… Ok, da, nu văd o lume superbă, nu văd o lume ideală. Niciodată nu a fost. Cumva, mă văd genul de părinte… Nu-mi place în totalitate lumea în care trăim și mi se pare că aduci un copil într-o lume tare nesigură. E nesigur totul și tu aduci un suflet nevinovat într-un mediu nesigur? Te gândești că la un moment dat că pleacă și că intră cumva, prin diferite portițe în lumea asta despre care vorbesc.”, a spus Delia în podcast-ul Andrei, cu privire la acest subiect.

