Fostul baschetbalist Delonte West, cu peste 10 ani petrecuţi în NBA, a fost diagnosticat cu tulburare bipolară. În doar câțiva ani, vedeta a pierdut toată averea acumulată în perioada în care juca baschet, iar acum trăieşte pe stradă.

Delonte West, fostul jucător al celor de la Boston Celtics, era în 2014 unul dintre cei mai promițători baschetbaliști. Totuși, viața acestuia a luat o turnură drastică. După ce a câștigat milioane de dolari în anii petrecuți în NBA, Delonte a ajuns în D-League, o divizie inferioară. Aceasta a fost și ultima experiență a lui în baschet.

Pe site-urile de sport din SUA au apărut imagini de la mai mulţi fani ai baschetului, care îl arată pe West într-o situaţie foarte dificilă. El a fost surprins pe străzi, în timp ce cerșea.

În ianuarie, Jameer Nelson, fostul său coleg de la Saint Joseph, a vorbit despre situația dramatică a lui Delonte West. „Astăzi simt un gol în stomac când văd clipurile video ale lui Delonte. Pentru a răspunde tuturor celor care îmi scriu despre situația sa...tot ce putem face este să ne rugăm pentru el și pentru familia sa și să sperăm că va căuta ajutorul.

Da, am vorbit cu el în ultimele luni, încercând doar să fiu acolo pentru el ca prieten. Un lucru pe care îl știu este că dacă aveți probleme mentale, emoționale sau fizice în viață, trebuie să vorbiți cu cineva”, a spus Jameer Nelson, citat de Sports Illustrated.

