Denis Alibec a dezvăluit marile sale obiective din această perioadă: „Vreau să ne calificăm și să fiu golgheterul preliminariilor”. Vezi programul României în preliminariile EURO 2024

Denis Alibec, atacantul de la Farul Constanța și unul dintre fotbaliștii convocați de Edi Iordănescu în vederea meciurilor din martie, cu Andorra și Belarus, din preliminariile pentru EURO 2024, a vorbit despre marile sale obiective din această perioadă!

Denis Alibec: „Vreau să ne calificăm și să fiu golgheterul preliminariilor”

Denis Alibec, atacantul de la Farul Constanța, a vorbit cu fostul atacant Marius Niculae, despre EURO 2024 și țelurile sale din această perioadă. „A venit momentul ca tu să demonstrezi ceea ce știm cu toții!”, i-a transmis Niculae, actual manager sportiv al loturilor naționale.

„Asta îmi doresc şi eu, pentru că la cluburi am jucat, am marcat, dar la naţională pot să spun că am făcut meciuri bune, dar nu am avut realizări. Ca atacant, dacă nu marchezi, nu apari pe foaie şi în fotbal e important să fii pe prima pagină. Vreau să ne calificăm în primul rând şi să fiu golgheterul preliminariilor.”, a declarat Denis Alibec, potrivit digisport.ro.

Mai mult, în materialul video difuzat pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal (FRF), Alibec a vorbit și despre adversarele țării noastre din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2024.

Astfel, atacantul a punctat ideea că Elveția este favorita grupei I, urmată de România și mai apoi Israel și Kosovo.

„În ultima perioadă toate echipele au început să joace fotbal, stau foarte bine tactic, au adus antrenori de afară şi se vede lucrul acesta, dar cred că noi suntem mult mai talentaţi şi dacă vom avea ambiţia lor, cu siguranţă îi putem depăşi. Este o grupă grea, toate echipele joacă foarte bine, dar eu am încredere în această echipă şi de când m-am dus la Farul, domnul Hagi mi-a transmis o mentalitate de învingător, să cred în mine şi în echipă, pentru că cei de afară nu au nimic în plus faţă de noi, poate doar ambiţia şi motivaţia.

Normal, Elveţia este favorită, dar după ei suntem noi. Israel şi Kosovo sunt echipe bune dar cred că suntem mai buni ca ei. După mine, noi suntem favoriţi la câştigarea grupei, dar Elveţia poate să ne pună cele mai mari probleme.”, a adăugat Alibec.

Denis Alibec [Sursa foto: instagram.com/alibecdenis]

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice| Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre| Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca| Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa| Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo| Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa| Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba| EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa| Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli| Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns| China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa| Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão| Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma| Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira| EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul)

Programul României în preliminariile pentru EURO 2024

25 martie 2023

ora 19:00| Belarus – Elveția

ora 21:45| Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo

28 martie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel

16 iunie 2023

ora 21:45| Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția

19 iunie 2023

ora 21:45| Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra

9 septembrie 2023

ora 19:00| Andorra – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21:45| Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00| Elveția – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00| Belarus – Andorra

ora 21:45| Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Surse: digisport.ro, gsp.ro